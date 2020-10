Tras contestar a los ataques de Kiko Hernández, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha desvelado la petición que le ha hecho su madre, María Teresa Campos: «No entres».

No hay tregua para las Campos. Después de que Kiko Hernández pidiera disculpas a Carmen Borrego tras atacarla, este domingo le ha tocado dar la cara a la hija pequeña de María Teresa Campos. Al límite, la colaboradora de ‘Viva la vida’ totalmente derrumbada ha dejado claro que ya no puede más y ha tomado una importante decisión para poner fin a todas las polémicas que rodean a su familia.

Carmen Borrego está sobrepasada por la situación. La hermana de Terelu Campos no puede más y ha decidido abrirse en canal con Emma García. «No estoy bien«, aseguraba con el semblante serio. Tras esto, la colaboradora volvía a hacer hincapié en que no veía el programa de las tardes de Telecinco porque le hacía daño.

Ante esto, Carmen Borrego ha tomado una importante decisión con la que busca que se acaben todas las polémicas y se cierren todos los frentes en las que se ha visto envuelta. «No voy a hablar por mi salud, por mis hijos, por mi familia… Necesito que esto no siga. Lo que quiero es paz», reconocía con los ojos vidriosos.

Sobre las palabras de Kiko Hernández y la forma en la que tiene este de mencionarla, con el ya famoso «Potota», Carmen Borrego ha sido muy clara y ha asegurado que no le molesta porque «Cotota» es un apodo familiar del que no se avergüenza.

Carmen no ha tenido una buena semana

De la misma forma, Carmen Borrego ha reconocido que no ha tenido una buena semana, a pesar de que no ha visto ‘Sálvame’, aunque no ha podido evitar que sus más allegados le mandaran mensajes contándole lo que estaba ocurriendo. A la hora de repasar las declaraciones de Kiko Hernández en la que la tacha de ser una mentirosa, la hija de María Teresa Campos ha preferido mantenerse en un estricto segundo plano y no comentar nada acerca de las palabras del que un día fue su compañero.

No obstante, Borrego ha admitido que no mantiene una estrecha relación con Hernández y que tan solo ha coincidido con él en algunos momentos de su vida. «He cenado con él dos veces en mi vida con una persona que ambos tenemos en común. Hay momento puntuales que suceden cosas y sí, le he escrito a Kiko, pero no voy a seguir hablando del tema, para mi salud mental yo prefiero no comentar«, incide.

De la misma forma, Borrego ha hecho hincapié en que no quiere más frentes con nadie y que tan solo busca la paz y frenar todas las polémicas que podrían haber surgido entorno a ella. «Me voy a mantener al margen porque no quiero opinar, no me compensa decir nada, ha llegado el momento que lo que mejor puedo hacer por mi misma es callarme», indice.