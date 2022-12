Desde que se destapó la polémica con su nuera, la relación de Carmen Borrego con su hijo se ha deteriorado. Su hijo le hace el vacío desde el pasado mes de octubre, cuando salieron a la luz los audios de Paola Olmedo poniendo a caldo al clan Campos. La malagueña lleva todo este tiempo haciendo de tripas corazón, intentando disimular ante las cámaras que su hijo, José María Almoguera, y su mujer le han dado la espalda. En silencio ha sobrellevado que ambos la han apartado de un momento familiar tan emotivo como el embarazo de la joven, que en unos meses dará a luz al que será su primer nieto. Sin embargo, ahora que se avecinan las Navidades, Carmen teme que la situación no se arregle. Ya no puede más. Rota de dolor, ha estallado en llanto en ‘Sálvame’.

«No puedo negar que no estoy pasando un buen momento, mis compañeros lo saben. Espero que todo se solucione, es lo único que voy a decir», decía, con la voz rota, cuando en el programa le han preguntado por la difícil situación que atraviesa con su hijo. Pero al continuar hablando sobre ello no ha tardado en venirse abajo «Para mí está siendo muy duro todo«, ha explicado, entre lágrimas. «No puedo con las injusticias… Al que va lo sabe perfectamente».

«No he hecho nada malo», dice la colaboradora

Tras su llanto se esconde una tensión que nunca antes había tenido con su vástago. Su hijo no le perdona que su madre siga trabajando en ‘Sálvame’ tras el escándalo que supuso que hablase públicamente del bebé que espera con su esposa. Por eso, lleva semanas alejado de ella. Entre madre e hijo, las cosas no marchan bien. Cabe recodar que José María llegó a pedirle que dejara su trabajo. «Cuando meto la pata, me lo como, pero no he hecho nada malo… Para mí está siendo muy duro todo», dice. Su temor es que que llegue el momento del nacimiento de su nieto y que el vínculo con su hijo y con su nuera siga siendo tan frágil.

Su hermana Terelu, presente en el plató, ha salido en su defensa. «Cuando una persona está jodida, lo normal es que su familia, sus amigos y sus compañeros lo perciban y lo entiendan. Y vean cómo se derrumba en muchos momentos, y cómo le cuesta seguir en el día a día». Dolida por su hermana, ha confesado que no quería hablar demasiado porque si no, «me caliento».

«Espero que todo se solucione y vuelva a su cauce», confiesa Carmen Borrego

«A mí la primera que me duele en todo esto es mi hermana», añadía. Carmen Borrego la interrumpía para aclarar que no está dispuesta a dejarse aplastar por nadie: «No puedo con las injusticias. Mi conciencia está muy tranquila. Nadie me puede juzgar como madre. Nadie podrá decir que he hecho nada malo con mis hijos. He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y vuelva a su cauce, no solo por mí. Hay otras personas afectadas y tampoco se lo merecen. Yo no me lo merezco, pero hay otras personas que ya es impensable. Hablando se entiende todo el mundo. No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco. Y si no me queréis creer, no tengo ningún problema».

Terelu, al escucharla, apuntaba que no va «a consentir» que nadie cometa una injusticia con ella. Por último, Borrego dejaba claro que en este momento cuenta con el apoyo incondicional de su marido, José Carlos Bernal, y el de su hija: «Gracias a Dios tengo una familia que me apoya a muerte y el futuro nos unirá».