De todos es sabido que este fin de semana, José María, el hijo de Carmen Borrego, contraía matrimonio en una boda civil celebrada en una finca de Madrid. Pero también hemos sido testigos de las grandes ausencias que no acudieron a la ceremonia: Rocío Carrasco y Belén Rodríguez. El hecho de que dos «hermanas» (así se llaman entre ellas) de Carmen Borrego no asistieran en este día tan importante para la hija menor de María Teresa Campos sigue dando mucho de que hablar. El clan Campos guarda una excelente relación con Rociíto, que hasta última hora dudó sobre si asistir o no. Mientras que Belén Rodríguez habría avisado a Carmen con más de un mes de antelación de que se iba a perder el ‘sí, quiero’ de José María y Paola.

La hija de María Teresa Campos asegura que no echó de menos a sus amigas en la boda de su hijo

Carmen Borrego no puede más con este tema. Desde que se conociera que no iban a acudir a la boda dos de sus íntimas amigas, mucho se ha especulado sobre los motivos que les habría llevado a tomar esta decisión. Sin embargo, la colaboradora de televisión no ha querido ni confirmar algunas de las informaciones. Asegura que no va a contar cuáles han sido las palabras de sus invitadas a la hora de declinar la invitación. Aunque sí que se ha mostrado muy contundente respecto al tema: «No he echado de menos ni a Rocío Carrasco ni a Belén Rodríguez». Para Carmen lo más importante era la felicidad de su hijo, que sí que estaba rodeado por todos sus amigos.

No es la primera vez que se ha visto obligada a hablar sobre las ausencias de sus amigas. «Vosotros creéis que en la boda de mi hijo, lo más importante es la ausencia de Rocío Carrasco o Belén Rodríguez. Para mí lo importante fue mi hijo y los amigos de mi hijo, que estaban todos«, aseguraba la presentadora hace unas horas. «Para mí no es problema que no hayan venido. Yo hablo con Rocío y con Belén y las quiero muchísimo. Yo no voy a ensuciar la boda de mi hijo. Él las invita porque sabe que somos muy amigas pero realmente quien de verdad le interesa son sus hijos», explicó muy enfadada.

El motivo de que Belén Rodríguez no acudiera a la boda del hijo de Carmen Borrego

A lo largo del programa de esta tarde, Adela González Acuña ha revelado el motivo por el que no acudió Belén Rodríguez a la boda. Según la presentadora sería por la invitación o la ausencia de una tercera persona. El hecho de que Carmen invitara o no a otra persona habría hecho que su amiga tomara la decisión de perderse esta gran cita de las Campos.

