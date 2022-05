«Hoy no es un buen día para mí. La rabia y la impotencia me producen una tristeza tremenda». Con estas palabras ha arrancado Pipi Estrada su intervención en ‘Sálvame‘. Desde que se estrenó como colaborador, el ex de Terelu Campos está dispuesto a librar una batalla mediática contra ella, así como contra toda su familia. Tras someterse el pasado viernes al polígrafo del ‘Deluxe‘, este lunes se ha visto las caras con Carmen Borrego.

La hija menor de María Teresa Campos ha sido muy clara en su discurso a quien antaño fue novio de su hermana: «Nunca hemos hablado de ti porque no nos interesas. Hablas de quien hablas porque sabes que es lo que más daño puede hacer a mi hermana. No te mereces ninguna contestación». Así le ha dejado claro que no piensa entrar en un cruce de acusaciones. Para ella, Pipi «es muy mentiroso» porque «no sale no una verdad por su boca». Es también «un fantasma» y «un desagradecido».

«Mi familia se ha portado muy bien con él y nunca ha correspondido», ha recordado. «Es la peor relación que ha tenido mi hermana. Cuando estaba con mi hermana utilizaba un apartamento de soltero… Ella no le ha sido infiel jamás». Con estas declaraciones ha destapado que Pipi frecuentaba un piso que usaba para llevar a sus conquistas, incluso tras haber iniciado su noviazgo con Terelu. El aludido no lo ha negado: «Terelu conoció mi picadero cuando teníamos una relación clandestina, pero nunca le fui infiel».

La deuda de Pipi Estrada con Terelu «con el tiempo se han convertido en 73.000 euros»

Carmen Borrego ha insistido en que «el problema de este señor es que nunca fue leal». El idilio, según ella, fue nefasto para su hermana: «Esa relación no fue bonita nunca. Ella se enamoró mucho, pero no hay nada peor que vivir con la intranquilidad… Eres un fantasma, lo has sido siempre».

Asimismo, ha destacado que Pipi Estrada sigue debiendo dinero a la presentadora. Una cantidad que, según ha revelado el propio comunicador, «con el tiempo se han convertido en 73.000 euros», pero ya ha pagado 25.000 euros. «Mi hermana no es responsable de esta sentencia. Él decide no pagar. Y ahora tiene que pagar mal. ¿Y pobrecito él, que tiene una hija? Lo que tiene que hacer es pagar».

Este lunes, Pipi Estrada ha narrado cómo fue el final de su relación con la colaboradora. Según él, el detonante de la ruptura fue su asistencia al funeral de su exsuegro: «Le dije, ‘Terelu, ha muero un señor que es como un padre para mí, que es el abuelo de mi hijo. Me dijo: ‘Vete, hijo a que te hagan fotitos’. Cuando termina el entierro, la llamo: ‘Terelu, mi vida. Voy a casa’. Y me dice: Busca dónde dormir. Me fui a donde estoy viviendo actualmente. Solo tenía un colchón. Poco después veo que le responde a una reportera que con este señor no tengo nada y me doy cuenta de que nuestra historia ha terminado». Carmen Borrego no ha estado nada de acuerdo con su relato: «No es verdad que Terelu no lo dejara ir al entierro de su exsuegro».

Otro punto que para Carmen Borrego es inadmisible es que Pipi haya hablado de Alejandra Rubio en televisión. «Este señor nunca me ha dado pena», sentenciaba Borrego. «Este señor ha hecho lo que le ha dado la real gana toda su vida. Me parece tan feo que se ponga a hablar de una niña que entonces tenía 4 años. Lo mínimo que podría hacer es callarse. Aquí nadie ha hablado nunca de su intimidad, de su hija, de nada… En esta familia nadie ha hablado de él. Todo lo que dice este señor es mentira. Los hijos no se utilizan, ni los tuyos ni los de nadie… ¡Qué poca clase tienes!«.

Lo cierto es que la propia Alejandra ha lanzado duros ataques contra Pipi. De él ha dicho cosas como: «Con tres años no me hacía ni puñetera gracia Pipi Estrada» o «Déjame en paz, han pasado 16 años, supéralo». La contienda solo acaba de empezar…

