A través de su cuenta de Instagram es habitual que la colaboradora nos haga partícipes de sus secretos de belleza.

Carmen Borrego ha vuelto a visitar su clínica de confianza para hacerse un último retoque estético. Esta vez ha querido combatir las líneas de expresión que se forman en la frente, las temidas patas de gallo y en el entrecejo. «Un cocktail personalizado», así lo definía la hija de María Teresa Campos, de 54 años, con el que buscaba eliminar las arrugas que se que van marcando en el rostro a la hora de gesticular.

La colaboradora añadía que es la primera ocasión en la que se presta a un retoque estético para hacer frente a las arrugas. En esta ocasión se ha sometido a una técnica que responde al nombre de ‘Refresh’ con la que busca un rejuvenecimiento facial. Eso sí, sin cirugía y que consiste en la aplicación de pequeñas inyecciones en los puntos clave. La finalidad principal es hacer desaparecer las arrugas y presentar una frente más lisa.

En este caso, Carmen Borrego también ha añadido una cóctel personalizado de vitaminas que mezclaba ácido hialurónico y que le han aplicado por mesoterapia. Con esto se busca más luminosidad y regenerar la piel. El resultado de este último retoque estético de Carmen Borrego será palpable casi de forma inmediata, a partir del tercer día.

No es la primera ocasión en la que la colaboradora nos confiesa sus secretos de belleza. A través de su cuenta de Instagram es habitual que nos haga partícipes de los mismos. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo se sometió a un ‘lifting’ sin cirugía para mejorar la flacidez de la cara y aportar luminosidad a su rostro.

Nuevamente ha optado por la medicina estética, que no requiere cirugía, pero en otras ocasiones sí que ha pasado por el quirófano. En 2018 se sometió a una sonada operación con la que quería eliminar la papada a través de un lifting de cuello, retoque de cejas y párpados. Fue muy sonada aquella transformación ya que mostró el resultado final en televisión, concretamente durante una entrevista que dio en ‘Sábado Deluxe’.

El distanciamiento con su hermana

Carmen Borrego ha regresado a Madrid para someterse a este último retoque cuando acusa un importante distanciamiento con su hermana Terelu. «Está claro que las cosas están más frías entre nosotras. Mi hermana es mi hermana por encima de todo. Es algo que quiero dejar claro desde el principio, pero somos extremadamente diferentes», afirmó Terelu en el estreno del programa ‘Viva el verano. «No hay una ruptura absoluta, pero no voy a obviar la realidad. Las cosas no son como hace año y pico. No sé hace cuánto tiempo vamos a cenar…», añadía. Mientras que Carmen Borrego mostraba su pesar por la situación: «A mí me da pena lo que está pasando. Creo que no es un problema familiar grave. Simplemente son disparidad de ver las cosas».