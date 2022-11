Por su parte, Gustavo ha intervenido en el programa y ha asegurado haber visto bien a su amiga. Asimismo, se ha negado a entrar en polémicas ni sobre ella o Carmen Borrego. Ante las palabras del que es la mano derecha de su madre, la colaboradora ha arremetido contra él: «Pensé que eras mi hermano». No era el único reproche de la tarde, ya que Kiko Hernández se ha sumado a las quejas: «Pensé que era amigo mío también, aquí somos dos los que lo estamos pasando mal y no he recibido ni un mensaje suyo, he echado en falta un mensaje».