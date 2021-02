Carmen Borrego y Alejandra Rubio no están pasando por su mejor momento familiar. Ahora, tía y sobrina intentan acercar posturas y se dan cita en un bar de Madrid

Han sido unas semanas muy complicadas para Alejandra Rubio y Carmen Borrego, que han roto la paz del clan Campos. Si María Teresa Campos siempre ha presumido de que su familia está muy unida y han mostrado una gran piña, como fue en el momento de grabar el reality de ‘Las Campos’, todo parece haberse torcido.

El hecho de que Alejandra fichara como colaboradora de ‘Viva la vida’ empezó a sembrar el caos en la familia, ya que muchos de su entorno cercano aseguraron de que esto no le había sentado nada bien a Carmen Borrego, ya que ella se encontraba en el mismo programa. A pesar de que esa rencilla terminó solucionándose, durante las últimas semanas la cosa ha empeorado entre tía y sobrina. Ahora, han intentado acercar posturas y se han dado cita en una cafetería para hablar tranquilamente.

Alejandra Rubio le explica a Carmen Borrego los motivos de su distanciamiento

Tal y como demuestran las imágenes que os mostramos a continuación, tía y sobrina quedaron en una cafetería de la capital madrileña para hablar e intentar arreglar sus problemas. Fue la propia Alejandra Rubio quien habló de que había un distanciamiento con su tía y que las cosas no eran iguales como antes. A pesar de esta declaración, la propia Carmen Borrego desconocía cuál era el motivo que le había llevado a que se mantuvieran más alejadas. Ahora, tía y sobrina quieren arreglar los problemas, sobre todo por el bien de la familia. Puedes ver la reacción de Alejandra y Carmen en su encuentro en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, ambas están entablando una conversación mientras toman algo bajo el agradable sol de la capital madrileña. Ambas se explican sobre todo lo publicado y acontecido en la familia durante los últimos días. El hecho de su distanciamiento estaba haciendo daño al clan Campos, sobre todo a Terelu Campos, que se ha visto en mitad de esta polémica y ya está harta.

Terelu Campos, harta de esta situación

Este fin de semana, Terelu Campos dejaba claro que no quería entrar nuevamente en el asunto del conflicto entre su hija y su hermana. «No he comentado nada de nada, vuelvo a repetir lo mismo que dije hace unas semanas. Lo primero es la familia y después viene todo lo demás». Además, aseguró que «esto hay que pararlo ya porque se ha llevado a donde no se tiene que llevar». Este consejo por parte de Terelu Campos podría haber sido el detonante de que Carmen Borrego y Alejandra Rubio hayan decidido acercar posturas y darse cita en esta cafetería para arreglar sus problemas alejadas de un plató de televisión.