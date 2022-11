La hija de María Teresa Campos no está pasando por su mejor momento personal. Desde que se destaparan unos audios de su nuera, Paola Olmedo, en los que hablaba (y no precisamente bien) de las Campos, su relación con su hijo, José María, no ha pasado por su mejor momento. Cada vez más distanciados, Carmen Borrego ha regresado a su puesto de trabajo siendo consciente de que el tema de la relación con su hijo y su nuera iba a copar minutos de programa. Sin embargo, la colaboradora de televisión no estaba mentalmente preparada y ha sufrido un ataque de nervios por el que ha tenido que ser trasladada de manera urgente al servicio médico de Mediaset.

Carmen Borrego ha tenido que salir del plató y acudir a las instalaciones médicas del grupo de comunicación para que un sanitario revisara que todo estaba bien. La colaborada estaba muy nerviosa y le han tenido que realizar un electrocardiograma, cuyo resultado no ha convencido del todo al servicio médico. Sus pulsaciones estaban disparadas, por lo que han decidido que recetarle una pastilla para que se relaje y que, posteriormente, le repitan el electrocardiograma para ver si todo estaba mucho mejor. “Es que no tiene una tarde fácil. Está entre la espada y la pared, entre su hijo y su sobrina”, decía Rafa Mora.

Carmen Borrego ha agradecido la defensa de su familia

Estaba nerviosa después de las declaraciones de su sobrina, Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha querido apoyar a su tía públicamente pero, sin embargo, la joven criticó la actitud de su primo. Alejandra está convencida de que su primo debería haber adoptado otra actitud con ellas por mucho que se haya posicionado al lado de su mujer. «Él no lo ha entendido. Hubiera sido tan fácil todo… Han pillado a tu mujer, haces unas declaraciones, todo aclarado. Le han tendido una trampa, pido perdón y se acaba. No entiendo la necesidad de hacerle esto a Carmen», decía.

Una vez ya recuperada, Carmen ha regresado a su silla como colaboradora y ha confesado que ella sigue hablando con su hijo a pesar de todo lo que ha pasado durante las últimas semanas, en el que él se ha posicionado al lado de su mujer. Borrego aseguraba que «yo no he hablado con mi nuera, pero sí he hablado con mi hijo. Hay cosas que no se deben hablar en caliente. Yo no estoy contando ningún cuento de hadas», decía haciendo referencia esto último a las críticas de sus compañeros en los que asegura que intentaba vender una historia que no era real.

Carmen Borrego ha asegurado que durante estas semanas, en las que además ha celebrado su 56 cumpleaños, ha estado muy arropada por sus amigos y por su familia. De hecho, Terelu Campos y Alejandra Rubio no han dudado en apoyarla públicamente y sentenciar la decisión que había tomado su hijo, José María.