«La he vuelto a liar». Así ha arrancado la intervención de Carmen Borrego en ‘Sálvame‘ después de revelar que ha ganado unos ocho millones de euros a lo largo de su carrera profesional. Estas afirmaciones han dejado con la boca abierta a sus compañeros de Telecinco, que le han preguntado si realmente son ciertas estas cifras.

«Siempre he sido derrochona»

«No sé si he ganado medio millón, 8 millones o 16 millones», ha confesado la malagueña, haciendo referencia a sus declaraciones en la revista ‘Diez Minutos’. En ella segura haberse gastado una auténtica fortuna por haber llevado una buena vida. «Siempre he sido derrochona. He gastado mucho dinero», ha admitido en el plató de su programa. «En ese momento pienso, si ese ha ganado 8 millones, yo he ganado más. Porque yo tengo 57 años. Te juro que no he pensado en la cantidad», ha puntualizado.

Jorge Javier Vázquez no ha podido reprimir las lágrimas al comentar la cantidad millonaria que ha ganado su compañera. Esta ha admitido que no llegó a calcular bien la cantidad de dinero que ha ganado desde 1984, cuando empezó a trabajar. «No lo he ganado. Voy a echar la cuenta y lo voy a decir cuando lo tenga», ha expresado.

«No me arrepiento de la entrevista que he dado. Siempre que doy una entrevista la cago siempre», ha destacado la hija de María Teresa Campos. La colaboradora ha hablado también de sus palabras sobre María Patiño, de la que ha asegurado es la persona que más daño le ha hecho: «Cuando hablo de María digo que eso se arregló. Es una persona que me ha hecho mucho daño y se lo he dicho a ella».

El cabreo de María Patiño con Carmen Borrego

Patiño no se ha quedado callada y le ha reprochado haber sido tan dura con ella. «Si dices que te he hecho daño es porque soy una mala persona. Yo tengo que asumir lo que digo. ¿La persona que más daño te ha hecho he sido yo? No, no eres tú. Esa persona, que soy tan mala, que te he hecho tanto daño, y no te rías porque te estoy hablando en serio. Hasta las malas personas merecen ser atendidas. ¿Como mala persona que soy te he traicionado? ¿Alguna vez puedes tener una consideración conmigo?», le ha dicho.

Gema López también ha lamentado las palabras que Borrego ha dicho sobre ella. «Carmen dice ‘Gema cuando me ha hecho daño no lo ha evitado». La periodista se ha sumado al malestar de María Patiño. La malagueña ha dejado claro que valora a sus compañeras, pero a veces se ha sentido molesta por sus comentarios. Por último, ha reconocido que «la persona que más daño me ha hecho en televisión, y al que no me gusta nombrar, se llama Antonio David Flores».

Te interesará saber...