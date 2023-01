Carmen Borrego está desbordada. No puede más. La crisis familiar que atraviesa con su hijo, José María Almoguera, y con su mujer, Paola Olmedo, ha llegado al límite. Han pasado ya tres meses desde que ‘Sálvame‘ destapara unos explosivos audios en los que su nuera revelaba lo que piensa del clan Campos. Esto hizo temblar los cimientos de su relación con ella y con su propio hijo, ya que en el programa este asunto se ha convertido en un tema recurrente. Cansada de que se le pregunte constantemente por las tiranteces que hay en el seno de su familia, la colaboradora ha estallado. Dolida y muy enfadada, ha abandonado el plató llorando: «No puedo más, todo tiene un límite y ha llegado hoy». La hija de María Teresa Campos ha dejado claro que no está dispuesta a tolerar ni un comentario más. Cree que ya se le ha hecho mucho daño: «¡Me habéis jodido la relación que tengo con mi hijo!».

«Haced lo que queráis, contad lo que queráis, poned las grabaciones poniendo verde a mi familia, pero sin que yo participe. Lo único que pido es que no me hagáis participar de esto. Yo no estoy bien en este momento. No lo estoy y no puedo más. Siempre con la misma persona. ¿Pero qué coño os he hecho yo?», decía, rota en llanto.

“No me hagas participar más de esto, por favor… Aquí las gilipollas somos siempre las Campos. En este momento me da igual todo. Mi objetivo en este momento es solo una cosa. No voy a pasar porque nadie le haga daño (a su madre)… No te tengo ningún miedo, no vengas solo contra mí, que siempre haces lo mismo”, se lamentaba la colaboradora. “Vale ya, por favor os lo pido. Habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, me habéis jodido la relación con mi hijo. Ahora mi familia ¿Qué coño es esto? ¡Ya está bien, Jorge! Todo tiene un límite en la vida. Y el límite ha llegado hoy”.