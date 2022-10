El mundo del amor no está pasando por su mejor momento. Después de conocer la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, una de las más comentadas durante este año, Carmen Alcayde se sienta en su puesto de trabajo y anuncia su separación tras más de 19 años casada y otra década juntos. Completamente devastada, la colaboradora de televisión ha anunciado que ha decidido poner punto y final a su matrimonio con Eduardo Primo Arnau, con quien ha tenido tres hijos. “Estoy destrozada. Ha sido una decisión meditada, difícil, pero acertada”, comenzaba diciendo. Una noticia que ha llegado después de que Jorge Javier Vázquez se percatara que no llevaba su alianza de casada mientras hablaban del anillo de compromiso de Kiko Matamoros y Marta López Álamo y el presentador se ponía a ver el de resto de colaborador.

El presentador se percataba de este hecho y le preguntaba directamente a Carmen Alcayde: «Que una persona como tú que eres tan cuidadora de todos los aspectos que tengan que ver con el cariño y con lo emocional se quite el anillo hace unos días». «Sí, de hecho no me lo iba a quitar pero se lo quitó la otra parte y entonces pensé que era el momento», respondía Carmen Alcayde. En ese momento, han sonado las alarmas y los colaboradores querían saber qué había pasado. «Pues que me he separado después de 19 años de casada«, anunciaba Alcayde.

Carmen Alcayde, «jodida» tras anunciar su separación

La valenciana aseguraba que ahora «estoy jodida», sin embargo cree que ha sido la decisión más acertada. Tanto para la pareja como para los tres hijos que tienen en común. «Éramos muy amigos, pero era como que estábamos jugando al juego de la cuerda y uno tiraba a un lado y el otro a otro. Cada uno queríamos una cosa», ha contado Carmen Alcayde a Jorge Javier Vázquez. La colaboradora de televisión no podía evitar las lágrimas al hablar de su ruptura: «Lo hemos hecho por nuestros hijos, que son nuestro motor, para que vean a su padre y a su madre bien. Mucha gente no se separa por sus hijos, pero yo creo que es al revés. Cuando no hay una armonía total en casa y una felicidad, lo mejor es que se les enseñe que se puede ser feliz aunque mamá y papá estén separados«, ha dicho entre lágrimas.

La periodista ha asegurado que, a día de hoy, habían perdido la conexión: «Estábamos en un momento de la vida muy diferente, no nos complementábamos. No hay buenos y malos, solo diferentes, no estábamos conectados y creo que vamos a ser más felices separados, mis hijos también«. Además, ha confesado que ella, lo que quiere ahora, es estar con ella misma y encontrase así misma: «Necesito encontrarme a mí misma, soy mujer, mamá, trabajadora y Carmen no estaba… Quiero encontrar a Carmen y ver qué tal es. No he estado sola desde hace 30 años y me apetece estar sola». De momento, también ha revelado que no está abierta al amor. «No me apetece nada», dice.