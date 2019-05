Carlota Corredera prueba fortuna en otro negocio fuera de la televisión

8 Hay vida más allá de Sálvame

«Pues que en ‘Sálvame’ me han pasado las cosas más importantes de mi vida: he conocido a mi marido, he sido madre y, de pronto, soy presentadora… Vendrán otros programas y ojalá sean muchos, porque significará que seguiré viviendo de lo que más me gusta», ha explicado en su entrevista con ‘Corazón TVE’.