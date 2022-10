Han pasado seis meses desde que Carlota Corredera abandonara, entre lágrimas, su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ después de 7 años y medio en el programa de Telecinco. Ha sido un tiempo de desconexión, que le han sentado de maravilla, tal y como ella contó en su última aparición pública. La presentadora reveló que estaba «muy ilusionada» con su nuevo proyecto en televisión, que se estrena este próximo sábado 8 de octubre en prime time en Telecinco. Antes de lo que supone su vuelta a la tele por la puerta grande, Carlota Corredera se ha marchado de escapada a Menorca para aprovechar los últimos resquicios del buen tiempo. La gallega confiesa que ha hecho una escapada «relámpago» a la isla balear antes de que se estrene ‘¿Quién es mi padre?’, su próximo trabajo en televisión.

«Menorca. 2 de octubre de 2022. Ahora sí recibo el otoño con las pilas rebosantes de energía 💦🧜🏻‍♀️🏝🔋 #escapadarelámpago #paraísoscercanos», ha dicho junto a una fotografía en la que aparece dándose un agradable chapuzón en el Mar Mediterráneo. La periodista aprovecha hasta el último momento para recargas las pilas antes de enfrentarse a este nuevo reto profesional. Con los nervios habituales de lo que supone un nuevo trabajo, Carlota se toma su última semana de relax antes de su vuelta a Mediaset. «Tu sirena de confianza», escribe entre bromas mientras comparte material gráfico sobre sus baños en altamar durante las últimas horas.

En su última aparición pública hace tan solo unas semanas, en los Premios Chicote, Carlota Corredera habló de estos meses de descanso y desconexión. «Estoy muy contenta. Es verdad que han sido seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos», revelaba a este medio. Sin embargo, durante este tiempo también ha mantenido reuniones con la cúpula de Mediaset y La Fábrica de la Tele para preparar su próximo programa, que tal y como hemos dicho anteriormente se estrena este próximo sábado 8 de octubre.

Todos los detalles del nuevo trabajo en televisión de Carlota Corredera

El programa abordará las historias de diversas personas cuya existencia es fruto de relaciones extramatrimoniales de hombres muy conocidos que no han reconocido su paternidad. Estas personas están seguras de quién es su padre, tienen pruebas y respuestas, pero también muchas preguntas y un tortuoso camino recorrido desde la infancia. ¿Qué supone ver constantemente a tu padre en los medios sin que te haya reconocido como hijo? ¿Cómo es sentir que tu padre te ignora y no te quiere? ¿Cómo se afronta el juicio de la opinión pública cuando te califican de interesado y oportunista?