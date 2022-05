Carlota Boza, conocida por su papel de Carlota Rivas, la hija de ‘los Cuquis’ en la serie de televisión ‘La que se avecina’, ha utilizado las redes sociales para compartir con sus fans un duro episodio. Sin indicar en detalle de quién habla o a qué contexto se refiere, ha escrito en Twitter. «Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mi maltratador después de casi ocho años».

«Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy»

Con estas duras palabras ha compartido con sus fans a logrado superar una prueba en su lucha con el que, tal vez y según sus declaraciones, es su mayor miedo. «Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver realmente que puedo con todo», ha relatado en su cuenta de Twitter.

Minutos después de compartir su tuit, numerosos seguidores le han enviado palabras de apoyo. Así, le han escrito mensajes de aliento como: «Niña, así sean situaciones que preferiríamos no experimentar, bravo por ti que tuviste la valentía de hacerlo. Sea cual sea la lucha, lo importante es enfrentarla, curar y cerrar heridas» o «Le has quitado el poder. Tú eres ahora la poderosa. Bravo y brava».

Los mensajes de apoyo a Carlota Boza tras su tuit

La legión de fans de Carlota Boza ha cerrado filas en torno a ella y la han arropado. «Me alegro que seas más fuerte, sabes que todo depende de ti y la felicidad está en ti. No permitas que te vuelva a dañar», señala un internauta. Otro le dice: «Te diré algo que seguramente suene raro pero me alegro mucho de que eso haya pasado. La vida es muy perra pero para que veas que ahora eres tú la que lleva las riendas. Eres muchísimo más fuerte de lo que crees, no dejes que nadie te haga dudar de ello. Un abrazo bonita».

No es la primera vez que Carlota Boza comparte públicamente aspectos de su vida privada. Hace unos meses confesaba que ha pasado momentos difíciles en su infancia. «Mi padre me abandonó cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita», relató en su cuenta de Instagram. Ese día rendía homenaje a la perrita que le había regalado su madre, llamada Gilda, y que ha fallecido.

Carlota nació el 16 de mayo de 2001. Comenzó en el mundo de la publicidad en 2005 con apenas 4 años, como modelo infantil en folletos publicitarios de grandes almacenes como Carrefour o participando en anuncios para televisión como el de las muñecas Tinukis.

Forma parte del reparto de ‘La que se avecina» desde el año 2007

En el año 2006 se presentó a los castings de la serie La que se avecina de Telecinco, donde fue seleccionada junto a su hermano, Fernando Boza, para hacer el papel de los hijos de «Los Cuquis». La serie emitió su episodio piloto en abril de 2007 y desde entonces han formado parte de las diez temporadas.

Además de su papel en la serie de Mediaset, Carlota Boza ha trabajado en cortos y en otras series, como La duquesa o Los misterios de Laura. A sus 21 años no solo presume de ser actriz. También ha estudiado animación. «Tiene la parte que es más cine y luego la parte de animación, que es tipo Disney-Pixar. Hago desde 3D hasta pintura. Me gusta el cine en todas sus vertientes, también me gustaría escribir y dirigir», confesó en una entrevista.

