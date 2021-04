Aunque no tiene mucho conocimiento de qué ocurre entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, Carlos Sobera explica cómo ve a la joven en el plató de ‘Supervivientes’ cuando coincide con ella en ‘Tierra de Nadie’.

Todo el mundo tiene algo que opinar sobre los testimonios que está dando Rocío Carrasco en su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Los rostros conocidos de televisión han dicho algo a través de sus redes sociales, decantándose por ponerse de lado de la hija de Rocío Jurado. Otros, en cambio, no terminan de verlo claro y directamente prefieren no mojarse.

Pues bien, hasta ahora no sabíamos qué pensaba Carlos Sobera sobre esta polémica. El presentador de ‘Tierra de nadie’ se reencuentra con Rocío Flores cada martes en el plató, por lo que ve de cerca cómo está pasando la joven estos momentos tan delicados. «No la forzamos mucho porque pretendemos ser muy respetuosos y el público que nos ve espera que hablemos de los supervivientes, no queremos mezclar churras con meninas», ha comentado sobre el trato que le dan a la joven en el plató.

Aunque Carlos confiesa que ha visto poco de la docuserie y que necesita ponerse al día, aún no tiene una opinión formada del tema: «Cuando alguien hace un programa confesando todo lo que ha pasado, alguna verdad -aunque sea subjetiva, aunque sea su verdad-, tiene que haber. Habrá que escucharla, pero habrá que escuchar a todas las partes también, creo que es de justicia», dice sin querer decantarse por ninguna de las partes.

Carlos Sobera se pronuncia sobre la polémica entre Rocío Carrasco y Rocío Flores

Vídeo: Europa Press.

En un principio se pensaba que Rocío Flores estaría en plató los jueves con Jorge Javier Vázquez, pero al final no coincide con el presentador. Ahora Carlos Sobera desvela cuál podría ser el motivo: «No querrá coincidir con Jorge porque ha estado presentando el programa con Rocío Carrasco entrevistándola. Igual no quiere en este momento de su vida Rocío Flores estar con Jorge para no hablar del tema, para no hablar antes de tiempo».

Rocío Flores ha recibido el apoyo de su tío, Amador Mohedano

El documental protagonizado por Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ sigue dando mucho de que hablar. Son muchos los nombres que van saliendo en la docu-serie. Rosa Benito, Amador Mohedano, Olga Moreno… nadie se salva del testimonio de Rocío Carrasco. Ha sido su tío Amador quien ahora ha reaparecido a la salida del dentista y a pesar de que no ha podido hablar mucho debido a la anestesia, sí que ha dejado claro su postura tras hablar con Rocío Flores. Amador y la joven siempre han estado muy unidos y ahora sigue defendiéndola públicamente.

«No me gusta nada de lo que está pasando», ha asegurado cuando se le ha preguntado por cómo ve a Rocío Flores. Hace unos días también confesó que había hablado con ella por teléfono, preocupándose por su estado de ánimo. «Antes de ayer hablé con ella pues también viendo la historia está un poquito abajo pero vamos, yo le dije tú tranquila y el tiempo pone todo en su sitio, y tranquila va a estar«, fueron las palabras que dijo Amador. El hermano de la Jurado ha querido aconsejarle que esté tranquila a pesar de la tormenta que se avecina. Aunque no es algo fácil de hacer, es la única manera de que la presión no pueda con Rocío y se vea superada por la situación.