Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, ha acudido este martes a una importante cita con la justicia. El hermano de Julio Iglesias en la Audiencia Provincial de Madrid. El motivo de su visita a los tribunales es que debe declarar ante el juez, ya que se le acusa de un presunto delito de fraude que data del año 2001. Supuestamente ha defraudado 19 millones de euros a Hacienda. Con el semblante serio, el hermano del artista ha llegado a las inmediaciones de los juzgados en silencio y sin querer hacer declaraciones. No se pierda el vídeo para ver su reacción al toparse con los medios de comunicación.

Vídeo: Europa Press

El delito que se atribuye al hermano de Julio Iglesias presuntamente tuvo lugar en 2021, tras la venta de unos terrenos. Carlos Iglesias alegó que tenía su residencia fiscal en Panamá. “La entidad Rolimpa Trading Corporation fue constituida en Panamá el 3 de junio de 1984 y en 2001 vendió sendas escrituras públicas una serie de terrenos de su propiedad en Vicálvaro a dos sociedades españolas por un importe de 18.538.465 y 27.739.466,07 euros, respectivamente, lo que hacía un total de 46.277.932,04 euros”, recogen los documentos. Esta transacción tuvo lugar cuando el hermano del cantante era dueño de una sociedad dirigida por Rolimpa. La Fiscalía cree que esta elevada cifra no se habría declarado “con el finde procurarse un beneficio fiscal ilícito”. Para ello, Carlos Iglesias presuntamente pagó estas operaciones a través de una transferencia bancaria que acabó en la cuenta del banco Continental de Panamá.

La Fiscalía ve claros indicios de acciones fraudulentas. Y es que hace dos años, no presentó “declaración del Impuesto de la Renta de No Residentes de la mercantil Rolimpa Trading Corporation, que se declaraba residente fiscal en Panamá, ni declaración tributaria alguna por las ganancias obtenidas en esta operación”. El 22 de febrero de ese año firmó un contrato con el fin de vender sus acciones en Ganivet que “no se corresponde con la realidad”, según las autoridades pertinentes. En caso de no poder demostrar que lo que dice es cierto, Carlos Iglesias podría enfrentarse a cuatro años de cárcel y una multa de más de 98 millones de euros.

Vídeo: Europa Press