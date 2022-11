Muy pocos conocen el paradero de Carlos ‘El Yoyas’. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ debió personarse el pasado 14 de noviembre para entrar en prisión, por lo que al no hacerlo se encuentra en busca y captura. Debía estar cumpliendo una condena de 5 años y 8 meses por maltrato habitual a Fayna Bethencourt, la madre de sus hijos, pero al no presentarse y no obedecer a la autoridad judicial, la Policía le busca. En concreto, se ha decretado una orden de busca y captura con efectos hasta el 3 de febrero de 2027, a través de la cual el Juzgado pide a las autoridades que le busquen para así cumplir su condena.

Carlos ‘El Yoyas’ está desaparecido, pero ¿qué opina su ex de que no haya entrado todavía a la cárcel? Fayna ha sido preguntada por Outdoor y, aunque no quiere entrar en demasiados detalles, sí que asegura que sigue confiando en la justicia. No quiere vivir con miedo y por ello seguirá con su vida hasta que Carlos sea localizado, aunque admite estar intranquila. «Me considero afortunada de vivir tan lejos, sinceramente. Que haya que coger un avión y que haya aeropuertos y muchos kilómetros de por medio da tranquilidad, pero no puedo dejar de pensar en las mujeres que, por desgracia, tienen a esa persona al lado», ha asegurado.

Carlos ‘El Yoyas’, condenado por 7 delitos

Fue el pasado año cuando Fayna habló sobre la pesadilla vivida durante su relación con Carlos Navarro, con quien estuvo 19 años y con quien tuvo dos hijos. Hace ya varios meses que el polémico catalán fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) como autor de siete delitos, seis de ellos consumados con la canaria y con dos hijos (ambos menores de edad) y un séptimo perpetrado contra la nueva pareja de su ex. «Estoy aliviada porque la justicia me ha dado la razón. Son muchos sentimientos encontrados. Muchos años de aguantar lo que aguanté. Estoy feliz por mí y por mi familia», dijo Fayna tras saber la decisión del juez. El catalán era condenado a casi seis años de cárcel por los malos tratos, aunque jamás imaginó que huiría antes de entrar en la cárcel. Ella, por su parte, siempre ha transmitido un mensaje positivo y recordado al resto de víctimas que se puede salir.

La también exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha dicho en varias ocasiones que ha temido por su vida, por lo que da un consejo a aquellas personas que estén viviendo una situación similar. «El amor es darte todo lo positivo. No prohibirte ni hacerte sentir mal. Eso no es amor. La persona que tienes al lado te tiene que hacer sentir bien. En el momento que lloras por las cosas que dice esa persona: sal corriendo», dijo Fayna. Ahora ella se encuentra a la espera de que su expareja y padre de sus hijos cumpla con la condena impuesta por la justicia.