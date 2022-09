Hace unos días, SEMANA destapó en exclusiva que Carlo Costanzia se enfrenta a 9 años de cárcel. Al hijo de Mar Flores y a su socio se les reclama haber estafado miles de euros a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama, aunque él mantiene que es inocente y que ha sido víctima de un engaño. Este miércoles, el joven ha desfilado en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week. Allí ha contado que su defensa sigue su curso: «Aquí me tenéis, sin nada que esconder. Estoy divino. No tengo nada que esconder. Ya se irán viendo las cosas. Estoy tranquilo, súper sereno. Tiempo al tiempo. Las cosas se dirán y se darán como tienen que ser». No se pierda del vídeo para ver su respuesta íntegra sobre el momento que está viviendo.

«Yo sí que me llevé un susto, casi me da un infarto«, ha reconocido. Saber que está involucrado en un asunto tan delicado fue inicialmente un shock, pero todo ya está en manos de sus abogados: «Hay un comunicado de prensa en el que está todo dicho. Mi familia está súper bien, no os preocupéis que está todo perfecto. Mi familia está en primera línea, por supuesto no es plato de buen gusto, pero arropadísimo».

A Carlo Costanzia y a su socio se les acusa de haber estafado 92.900 euros a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de alta gama. Ambos tienen cinco denuncias por parte de cinco personas diferentes, por las que se abrieron diligencias, aunque según uno de los damnificados son muchos más «las personas estafadas». Carlo ha mantenido en todo momento que él ha sido víctima de un engaño.

Esta etapa está siendo difícil para el joven, pero sigue trabajando para cumplir su sueño y dedicarse a su verdadera pasión: las artes escénicas. Ya ha trabajado en la serie ‘Toy Boy‘, así como en el concurso ‘Esta noche gano yo’, de Telecinco, en el cual conoció a su actual pareja, Michelle Calvó. «Es una chica muy encantadora, muy maja, divina», ha confesado este jueves.

Cabe recordar que tras la exclusiva de SEMANA, Carlo Costanzia hizo llegar un comunicado a los medios reconociendo los hechos y asegurando que, por su parte, no ha existido la más mínima intención de engañar a nadie. A través de su equipo legal, ofrecía las siguientes declaraciones. A continuación te mostramos su mensaje de forma íntegra:

Que el verme implicado en dicha causa obedece a la utilización de una sociedad de la que soy administrador en un negocio que entendía lícito.

– Que, en ningún momento ha habido la más mínima intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona.

– Que toda responsabilidad económica derivada de dicha causa ha sido reparada y satisfecha íntegramente, encontrándose la misma consignada en el juzgado.

– En orden a zanjar este desagradable episodio, todas las partes implicadas han llegado a un acuerdo que han trasladado al juzgado, encontrándose pendiente su ratificación