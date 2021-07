Carla Vigo ha sufrido un accidente doméstico que le obligará a permanecer en reposo las próximas semanas, justo cuando se presentaba su verano más animado a nivel profesional, pero también personal con muchos planes. Esto es lo que le ha sucedido a la sobrina de la Reina Letizia

Carla Vigo tenía todas las esperanzas puestas en este verano. La temporada había comenzado por todo lo alto para la sobrina de la Reina Letizia, y es que estrenaba nuevo trabajo, más actividad en su creciente función como influencer y nuevas ilusiones al estrenar un nuevo amor. También planes de vacaciones con los que celebrar como se merece tantas buenas nuevas, pero un accidente ha puesto freno a tanta alegría y es que la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía tendrá que permanecer en reposo al menos durante las próximas semanas a consecuencia de una aparatosa caída.

Nada de sobreesfuerzos, ni baños en la piscina o la playa, ni planes glamurosos para Carla Vigo, que debe permanecer en reposo para tratar de recuperarse de un esguince de tobillo sufrido a consecuencia de una caída con fatales consecuencias que ponen en cuarentena sus planes de verano. La sobrina de la consorte real ha vuelto a acaparar todas las miradas y no solo por las fotografías exclusivas que la revista SEMANA publica en su nuevo número y que puedes encontrar ya en tu kiosco más cercano y de las que ya está presumiendo en sus redes sociales. Estas fotografías que muestran su lado más desconocido y desenfadado son acompañadas ahora de una imagen mucho menos favorable, al tener que lucir una pierna vendada, tras haber sufrido un aparatoso accidente doméstico. Algo que ha preocupado mucho a sus seguidores, quienes pronto han comenzado a preguntarle qué le ha sucedido para haber tenido tan mala pata. Ella, consciente de la expectación que genera entre sus fans, no ha dudado en arrojar más luz a su percance veraniego.

Carla Vigo no puede andar con normalidad y deberá permanecer en reposo durante las próximas semanas tras una caída que le ha provocado un esguince de tobillo en la pierna izquierda. La joven ha explicado a través de una ronda de preguntas y respuestas rápidas en su perfil personal de Instagram que “es una torpe”, porque se ha caído “con un escaloncito de nada”. Eso sí, quiere aclarar para que sus 19.000 seguidores no se preocupen que no tiene nada roto y que tan solo se trata de una torcedura o esguince que, sin embargo, le impone sosiego y tranquilidad en un verano que ella esperaba movidito cargado de trabajo en su labor como actriz, bailarina y modelo, y también planes para disfrutar al máximo la temporada estival.

Al menos, a juzgar por sus interacciones con sus seguidores de las redes sociales, Carla Vigo se lo ha tomado con la mejor actitud posible y es que al menos el accidente doméstico no ha ido a más. Tan solo le impone un parón en su agenda profesional y personal, pero seguramente contará con el mejor de los enfermeros, ahora que se conoce que ha iniciado una relación con un joven alejado del mundo del espectáculo en el que ella, poco a poco, se hace hueco más allá de la fama que arrastra su tía, la Reina Letizia.