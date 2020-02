El 7 de febrero para la sobrina de la reina Letizia no es un día cualquiera. Hace exactamente 13 años perdió a su madre, Erika Ortiz, una de las peores fechas que hay en su memoria. Este motivo lleva a Carla Vigo a recordar a su progenitora en redes sociales, tradición que ha vuelto a cumplir una vez más. ¿Cómo? A través de un storie en su perfil de Instagram en la que tan solo escribe «bella flor» y en la que además incluye una canción, cuya letra podría definir a la perfección cómo se encuentra tras su partida. «Perdóname, me siento solo, sin salida. Mis ojos llorando, mi corazón no te olvida…Mamá, te echo de menos, nos vemos en otra vida. Te fuiste para el cielo, pero desde allí me cuidas«, dice el tema musical. Una fecha que también entristece enormemente a la esposa del rey Felipe, quien no tiene ningún compromiso oficial este día.

Erika Ortiz falleció en el año 2007 a los 31 años, siendo sin duda una noticia, que conmocionó a todo el país. Su hija, por entonces tan solo tenía 6 años y ahora tan solo está centrada en su futuro como actriz y bailarina así como en los suyos y en la familia que la rodea. Sin embargo, hace tan solo unos meses hizo públicas sus redes sociales, volviendo de este modo al foco mediático.

Buena relación con las hijas de la reina Letizia

En sus redes sociales la joven no duda en mostrar sus ideales abiertamiente. No tiene pelos en la lengua y así lo demuestra la cantidad de veces que ha respondido a las preguntas de sus seguidores, entre ellas, relacionadas con la Casa Real. La joven mantiene una exquisita relación con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, vínculo que ha mantenido a lo largo de los años.