Carla Barber y la nueva decoración del palacete en el que criará a sus dos hijos tras romper con su novio

Carla Barber y su novio Joseph estaban prometidos, pero todo ha saltado por los aires. En el séptimo mes de embarazo de la empresaria se ha conocido su ruptura, una separación inesperada que llega cuando están a punto de ser padres de su segundo hijo. Si bien estaban instalados en una enorme mansión a las afueras de Madrid, este punto y final ha supuesto que él abandone la casa familiar a la que se mudaron hace solo unos meses. Una casa de 800 metros cuadrados que cuenta con una enorme parcela y con muchísimo espacio, el cual ella ha ido decorando poco a poco y dando giros cada poco tiempo. Ahora SEMANA hace selección de cómo están sus estancias para que descubras cada rincón de su vivienda.

La residencia está situada en La Florida (Madrid), una exclusiva urbanización en la que únicamente hay chalets de lujo o oficinas de reciente creación. Edificado en el año 1963, la vivienda estaba distribuida en cuatro habitaciones, cuatro baños, tres salones, una sala de estar acristalada, un jardín francés y una piscina, entre otras comodidades. hasta antes de que Carla Barber la reformara. Todo ello en un inmueble, cuya dimensión supera los 800 metros cuadrados y los 3.000 de parcela, pero ¿a cuánto podría ascender en el mercado inmobiliario? Los expertos confirman a esta revista que perfectamente podría haber pagado más de 9 millones de euros, una cifra que demuestra que la economía de Carla Barber gracias a sus clínicas estéticas en diferentes puntos de España marcha a las mil maravillas.

Carla Barber ha hecho algunos cambios tanto en la zona interior como en la exterior. Ha cambiado por completo los baños y ha añadido un increíble vestidor, aunque también ha respetado otras partes como, por ejemplo, la original escalera de la vivienda. Esta compra deja ver que su economía no puede marchar mejor, de hecho, ella no deja de invertir, eso sí, personalmente no se encuentra en su mejor momento. La canaria vuelve a tener libre su corazón, siendo ella quien ha tomado la decisión de que su novio francés y ella tomen caminos por separado. Tras varias crisis y discusiones, han roto su compromiso, por lo que ni pasarán por el altar ni estarán juntos para cuando nazca su segundo hijo.

Con la decisión tomada, mascada y confirmada, Carla Barber escribía este viernes unas palabras con las que da por zanjada su relación. "Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan", dice. Aunque se ha negado a borrar sus fotografías juntos, Carla hace tiempo que no publicaba nada junto a él. Dejaba ver que había comenzado una andadura en solitario y que ya no compartían tiempo juntos, hecho que se acaba de confirmar.

Durante estos meses de crisis, ruptura y no reconciliaciones, Carla Barber ha ido redecorando su casa, cambiando muebles y dando un giro a todos y cada uno de los rincones de su palacete. En el salón acaba de hacer algunos cambios, al igual que en la terraza de su dormitorio, donde ahora puede tomar el sol, desayunar o simplemente ver el atardecer. No te pierdas todas las fotos a continuación.