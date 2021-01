La médico ha aprovechado que está en casa para contestar a las preguntas más inesperadas de sus seguidores en las redes sociales. Carla Barber nos ha desvelado detalles de su vida personal que desconocíamos hasta el momento.

Carla Barber está pasando una época complicada. Se encuentra en plena recuperación de la operación de tibia a la que tuvo que someterse hace unos días tras el accidente que sufrió esquiando. El hecho de que tenga que estar de reposo en casa está haciendo no solo que esté buscando en el baúl de los recuerdos para entretenerse, también está más activa que nunca en las redes sociales.

Esto ha hecho que quiera estar más cerca de sus más de 830.000 seguidores, a los que ha pedido que le hagan las preguntas que consideren oportunas. Y sus fans no han decepcionado. Han preguntado todo sobre su vida, tanto del ámbito profesional como el personal.

Y entre todas las preguntas y respuestas que ha dado la médico especializada en cirugía estética, hemos podido conocer nuevos datos de su vida que desconocíamos hasta el momento. Hay que recordar que Carla Barber mantuvo una relación sentimental con Álvaro Morata, que también estuvo con María Pombo y que actualmente está casado con Alice Campello.

Aunque hace ya años que lo dejaron, ha sido ahora cuando la pareja de Diego Matamoros ha desvelado el motivo por el que no guardan una buena relación. Carla ha asegurado en otra de las respuestas que trata de mantener una relación buena con sus ex, algo que por supuesto no ha pasado con el futbolista.

«Lamentablemente no tengo ninguna relación con Morata. No por mí, más bien por él… Creo que nunca aceptó que yo le dejara», desvela Carla Barber junto a una foto de ambos cuando eran pareja. Parece que ella misma ha intentado mantener una buena relación, algo que por supuesto no ha conseguido.

Carla Barber desvela el motivo de su nula relación con Morata

Pero esto no ha sido lo único polémico que ha contestado Carla Barber en las redes sociales. Estela Grande, expareja de Diego Matamoros, también ha sido una de las protagonistas de la ronda de preguntas y respuestas. La modelo parecía seguir en Instagram a la médico antes de que esta empezara a salir con el hijo de Kiko Matamoros, pero el hecho de que empezara una relación fue motivo suficiente para dejar de hacerlo.

«Nunca me he llevado mal con ella. Nunca he tenido ningún problema con ella. Antes de empezar con Diego me seguía en Instagram e incluso me mandó algún mensaje privado. Desde que empecé con él, dejó de seguirme», explica sobre el malestar que podría haber sentido la modelo al empezar con Diego.

Ha explicado la relación que tiene con Estela Grande

Y el hecho de que se quiera convertir en madre pronto ha sido otro de los motivos por los que Carla Barber ha dado el paso de abrir su corazón con sus seguidores. Ella misma explica que le encantaría ser madre de familia numerosa. Pero, ¿le gustaría serlo con Diego Matamoros? Ella misma responde a esta y otras cosas. Podrás leerlo todo a continuación: