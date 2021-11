Es médico, empresaria, influencer, celebrity, expersonaje de ‘realities’ como ‘Supervivientes’ y expareja de Diego Matamoros. A sus 31 años, Carla Barber es una de las famosas más aclamadas en las redes sociales. Desde que ganara Miss Universo España en 2015, su popularidad ha crecido como la espuma. A día de hoy, presume de ser una mujer de éxitos, tanto en el amor como en el terreno profesional. Más de 800.000 usuarios de Instagram siguen sus pasos en las redes y los pacientes de sus centros de medicina de estética tienen que esperar meses antes de poder tener consulta con ella. Pero no todo en su vida son luces. También tienen sus sombras. Hace apenas unas semanas anunciaba con preocupación que padece Síndrome de Brugada, una enfermedad del corazón que «no tiene tratamiento, no tiene cura», según ella misma ha contado. SEMANA ha hablado con ella sobre el momento personal que atraviesa. Sincera, hace un repaso a su trayectoria y a los acontecimientos recientes que han marcado su vida.

Carla, no paras… ¿Cómo compaginas la frenética actividad como médico con tu labor como influencer? ¿Te da tiempo de descansar? ¿Qué sueles hacer cuando necesitas desconectar?

La verdad es que cuando uno hace lo que le gusta la sensación de trabajar es muy reconfortante. Para descansar me encanta viajar, desconectar del día y a día y disfrutar de las cosas sencillas.

«Tengo una enfermedad, sí, pero procuro centrarme en las cosas positivas»

Hace poco has hablado de tu enfermedad coronaria, el síndrome de Brugada.

¿Te ha cambiado la manera de ver la vida el diagnóstico? ¿Valoras cosas que antes pasabas por alto?

Siempre he considerado que vivo la vida intensamente y eso va a seguir así. Tengo una enfermedad, sí, pero procuro centrarme en las muchas otras cosas positivas que me rodean.

¿Crees que cambiará mucho tu vida con esta dolencia o todo sigue igual que antes? ¿Implica que tendrás que renunciar a algo a en el futuro?

Para nada, el deporte es bueno para mantener el corazón sano, así como el cuidado de la alimentación, por lo demás vida normal. ¡Te lo prometo!

¿Qué es lo que más miedo te da al saber que convivirás con la enfermedad de por vida?

No tengo miedo a la enfermedad. Soy una persona fuerte y conviviré con ella como muchísimas personas conviven con otras enfermedades y dolencias.

«Ahora mismo no tengo en mente dar el paso de casarme»

Tienes una nueva pareja de la que apenas has hablado públicamente. ¿Cómo ha respondido a raíz de conocer el diagnóstico?

Apoyándome y cuidándome mucho.

¿Te casarías de nuevo? ¿Cómo imaginas una segunda boda si te animas a dar el paso? ¿Lo volverías a compartir en las redes sociales?

Ahora mismo no tengo en mente dar ese paso. Sinceramente la boda es algo de dos personas y esas decisiones las tomaremos en pareja en caso de que llegue el día de hacerlo.

Con todo lo que has vivido hasta ahora, ¿qué le pides al amor?

Principalmente mucho cariño, complicidad y estabilidad.

«Me encantaría participar en ‘MasterChef»

¿Volverías a trabajar en televisión? ¿Entrarías en otro reality? Si la respuesta es sí, ¿en qué programa estarías dispuesta a participar?

Lo único que me plantearía es participar en ‘Masterchef’. Me encantaría. Eso no te lo niego.

Háblanos de futuro. ¿En qué última aventura profesional andas metida? ¡No paras!

Ahora mismo estoy muy ilusionada con mi último lanzamiento junto AYLA, un roller facial con microcorrientes que he creado junto a Jata. Hemos partido de la premisa del ‘gimnasio facial’ ya que me encanta que la gente se cuide en mis Clínicas pero también deben hacerlo en casa con una buena rutina de cremas y cuidados. Consigue drenar nuestro rostro, atenuar las arrugas y generar colágeno y elastina previniendo el envejecimiento, yo llevo un tiempo usándolo y estoy feliz.

Última pregunta. Como profesional de la medicina estética y aficionada a todo tipo de tratamientos. ¿Dónde están los límites a la hora de hacerse retoques? ¿Qué cosas no te harías nunca?

En mis pacientes busco la armonía del rostro y la naturalidad. En realidad lo que más me gusta es prevenir el envejecimiento para que sigan siendo ellos mismos. Ahora mismo estoy contenta conmigo misma, no tengo planificado realizarme nada más, pero en un futuro no lo sé. No me cierro a nada.