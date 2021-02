Carla Barber se ha confesado en sus redes sociales y ha respondido a las preguntas más incómodas de sus más de 800.0000 seguidores

Carla Barber es muy activa en redes sociales, donde en un tiempo récord ha alcanzado casi 900.000 seguidores. En su perfil de Instagram suele confesarse y, además de exponer su trabajo como médico estética, también comparte aspectos de su vida más personal. Entre ellos, sobre su relación sentimental con Diego Matamoros, sus prioridades en la vida o sobre su familia. En esta ocasión la canaria ha aprovechado la opción de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas que tienen sus followers, siendo muchas de ellas incómodas, pero a las que ha contestado sin tapujos. Aunque son muchas las cuestiones que les preocupan, hay varias que llaman la atención y entre ellas destacan «qué tres deseos pediría», «ordenar por preferencia sexo, dormir y comer», «por qué se ha invertido sus apellidos» o «si perdonaría una infidelidad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber – Antiaging (@dr.carlabarber)

Una vez más la médico ha demostrado que no tiene pelos en la lengua, tampoco miedo al qué dirán. Carla Barber está muy volcada en los suyos, no pide deseos para sí misma sino para sus seres queridos y, además, sabe qué es capaz de perdonar y qué no. No aceptaría una traición por parte de su pareja, algo que ha dejado claro con estos stories. A pesar de que su amor con Diego va viento en popa, no sabe si su relación durará toda la vida y es que cabe recordar que fue en 2019 cuando se separó de Camilo Esquivel, el médico colombiano con el que había contraído matrimonio. A pesar de que ninguno ha querido explicar lo que sucedió en la pareja, pocos meses después de darse el sí, quiero tomaron la drástica decisión de separarse. Fue después del confinamiento cuando SEMANA descubrió todos los detalles de su nuevo romance con Diego, una relación con la que siempre se ha mostrado muy ilusionada.

Carla Barber tiene muchísimo éxito a nivel profesional y, aunque está volcada en seguir triunfando, para ella su vida sentimental también ocupa un lugar muy importante. Será muy pronto cuando descubramos qué cambio tan grande va a llegar a su vida, pues desde hace algún tiempo advierte del giro que dará su vida en un futuro muy próximo. Eso sí, ya ha aclarado que no es por ser madre. Si bien esta semana se quitó el tratamiento anticonceptivo que estaba utilizando y reveló que querría tener 4 hijos, uno de ellos adoptados, todavía no está en sus planes más cercanos estrenarse en la maternidad.