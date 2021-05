«Ibiza tiene una magia especial y cada año regreso a este magnético lugar para disfrutar con quienes quiero», ha escrito la cirujana.

Carla Barber está pasando por una nueva etapa de su vida después de que Kiko Matamoros confirmara en ‘Sálvame’ que su hijo y la cirujana se habían separado. Desde entonces, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se ha refugiado en los suyos y se ha centrado en pasar más tiempo con su familia, ahora que las restricciones de movilidad han desaparecido. Si hace unas semanas, la influencer disfrutaba de unos días de relax con su familia por el Día de la Madre en Maspalomas, ahora, todo el Clan Barber se ha desplazado hasta Ibiza para celebrar el cumpleaños de la cirujana.

Carla Barber ha movido a toda su familia para que se desplace a Ibiza con ella para disfrutar de unos días de desconexión para celebrar su cumpleaños en uno de sus lugares favoritos. Así, gracias a sus redes sociales, hemos podido describir lo bien que se lo están pasando a bordo de un catamarán por las paradisiacas aguas de la isla.

La cirujana ha encontrado refugio en su familia, las personas más importantes de su vida, tras su ruptura con Diego Matamoros. A través de un reflexivo texto, Carla Barber ha explicado la importante tradición que tiene para el día de su cumpleaños, que será el próximo 18 de mayo, y ha hecho hincapié en la magia y el magnetismo que trae consigo el destino elegido. «Desde 2017 celebro el día de mi cumpleaños aquí. Ibiza tiene una magia especial y cada año regreso a este magnético lugar para disfrutar con quienes quiero. Este año me he traído por primera vez a toda la familia. Estuve buscando durante mucho tiempo qué podría hacer para que mis padres disfrutaran de esta isla tan especial. Ellos nunca habían estado aquí. Comienza una aventura familiar que recordaremos toda la vida. Dejémonos llevar», aseguraba.

Tras esto, a través de otras publicaciones en las que aparecía posando a bordo del catamarán en el que pasarán los próximos días, Carla Barber ha indicado que su vida no ha hecho más que empezar. «Brindemos por la vida«, decía en sus historias de Instagram a la vez que mostraba lo bien que se lo estaban pasando. Un plan perfecto para la cirujana y su familia para desconectar de su rutina diaria y recargar las pilas para cuando les toque volver a la realidad. Sin lugar a dudas, un cumpleaños que dista mucho del anterior en el que pudimos ver a Carla Barber y Diego Matamoros dar rienda suelta a su pasión en Ibiza.

La separación entre Carla y Diego, confirmada por Kiko Matamoros

Kiko Matamoros confirmaba la noticia en ‘Sálvame’ aunque no quería entrar en detalles. Ya no viven juntos en la vivienda que posee la canaria en Madrid. «Diego se ha ido a su casa en Boadilla del Monte», afirmaba. «Se ha ido por su perro, porque no está feliz en Madrid», añadía. «El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz. Es un husky siberiano y no está feliz. Allí hay espacios verdes, puedes jugar, te puedes ir al campo, pasear», comentaba Kiko Matamoros sobre el motivo que podría haber desatado la ruptura.