Carla Barber está disfrutando al máximo su embarazo. A pesar de que ha recibido muchas críticas, la médico especializada en cirugía estética ha hecho oídos sordos y está deseando conocer la carita de su bebé. No ha sido hasta hace unas semanas cuando se ha atrevido a compartir las primeras imágenes de ella embarazada. Ahora que se encuentra en Fuerteventura, disfrutando de unos días de relax, desde allí ha compartido algunas pistas de cómo se va a llamar su primer hijo.

Aunque por ahora prefiere no desvelar todavía el nombre completo que le va a poner a su hijo, Carla ha querido dar una pista. Y la pista pasa por revelar la inicial que tendrá su bebe: «Baby B y yo disfrutando del Sol juntos en Fuerteventura por primera vez… y no será la última, volveremos», ha escrito junto a varias imágenes de ella misma presumiendo de poca barriguita de embarazada.

Junto al mensaje en el que ha desvelado un dato del nombre de su bebé, Carla enseña algunas imágenes de ella embarazada. Y todavía no se le nota mucho el embarazo, a pesar de encontrarse ya de más de siete meses. Esto ha provocado que reciba muchas críticas, pero ha dejado claro que su bebé está sano, y ella también.

Carla Barber desvela un dato del nombre de su primer hijo

En los comentarios se han hecho varias apuestas sobre qué nombre le va a poner a su hijo. Sin embargo, mucho antes de que supiera que estaba embarazada y estuviera saliendo con su actual pareja, Carla ya hizo saber a todos sus seguidores lo mucho que le gustaba el nombre de Bastian para su futuro bebé, por lo que podría haber elegido este nombre para su pequeño.

Ya fuera niño o niña, tenía claro los nombres de sus hijos

«Si es niña: Bella. Si es niño: Bastian». Dos apelativos que comienzan por «B». Como su apellido. Un apellido que, por otra parte, le gustaría que heredaran sus futuros vástagos. Y es que Barber es un apellido que le fascina… Aunque en realidad su primer apellido, el que le pusieron al nacer, es García. Más tarde cambió el orden de los mismos para no perder el apelativo materno. Un detalle del que ha hablado en su diálogo con sus fans.

«Además de que es un apellido diferente y muy profesionalmente es distintivo, García es un apellido muy común y Barber se iba a perder si no me lo cambiaba», explicó Carla Barber hace unos meses en sus redes sociales. «Si tengo hijos me gustaría que llevasen mi apellido primero, tendré que echarlo a suertes con el futuro padre en caso de que eso ocurra». Lo cierto es que con la llegada de este bebé cumple el sueño de formar su propia familia.

