Carla Barber asegura estar feliz con su físico y no esconde los retoques o intervenciones estéticas que se ha realizado, por lo que para algunos resulta llamativo que además retoque sus imágenes buscando estar aún más perfecta. Si bien el cambio es muy pequeño, resulta perceptible y así lo comentan algunos usuarios de Instagram, red social donde ella ha posteado imágenes de este photocall.

«No entiendo la necesidad», «Todos tenemos nuestras inseguridades. No somos perfectos, no hay cuerpos perfectos y hasta que no dejemos ver esto en redes no avanzaremos» o «Con esto te das un golpe de realidad» son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el universo 2.0. Todos ellos revelan la indignación que existe cuando se comparten fotos que no se ajustan a la realidad y es que hay muchas personas que tienden a compararse con lo que ven en redes sociales, sin embargo, muchas veces no es cierto.