Carla Barber está viviendo una de las etapas más dulces de su vida después de un año bastante complicado cuando le detectaron un problema de corazón. La médico especializada en cirugía estética padece el síndrome de Brugada, por el cual tiene un 3 % de posibilidades cada año de morir por muerte súbita. Sin embargo, pocos meses después de recibir este revés, la canaria recibió la noticia de que estaba embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el empresario millonario Joseph. Se encuentra en el tercer trimestre de embarazo y con una agenda todavía a tope de compromisos. Este martes ha acudido a un desfile donde nos ha contado cómo se encuentra y también ha hablado de Laura Matamoros y Diego Matamoros.

Carla Barber habla largo y tendido sobre la dulce etapa que está viviendo

La canaria asegura que se encuentra «muy feliz, muy contenta. Realmente en el último tramo del embarazo, aunque no se note. Pero estoy muy bien«, dice. Y es que hace unas semanas, Carla Barber mostró su barriguita de siete meses y recibió un aluvión de críticas ya que aseguran que casi no se les ve tripa en las fotos. Sin embargo, ella hace oídos sordos y continúa ajena a cualquier comentario hiriente. Centrada en esta etapa tan dulce de su vida, no quiere que nada ni nadie le estropee el feliz momento que está viviendo. ¿Cómo está siendo su primer embarazo? ¿Está sufriendo algún antojo? ¿Cómo es el nombre del bebé que espera? ¿Qué nos cuenta sobre el padre del bebé que está esperando? Si quieres despejar todas estas incógnitas, no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como podéis ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Carla Barber no puede mostrarse más feliz e ilusionada por el momento que está atravesando. «Realmente es mi primera vez que estoy embarazada. Es el primer niño, que además yo quería varón. Y súper feliz. Ha sido un embarazo súper bueno. No he tenido síntomas de nada. Ni siquiera he tenido ni sueño ni nada. He seguido haciendo vida normal. Sí que es cierto que ahora he empezado a bajar un poco más el ritmo en consulta», ha contado.

El dulce, la gran perdición de la canaria en la recta final de su embarazo

También nos ha desvelado si ha sufrido algún antojo durante estos siete de embarazos que lleva ya a sus espaldas: «Ahora me está dando algo por el dulce. Yo nunca he sido de dulce y ahora sí. Por las noches me tengo que comer siempre un postre. Un brownie, nutella, chocolate… a mí no me gustaba», explica la médica especializada en cirugía estética. A pesar de esto, sigue manteniendo una dieta equilibrada y unos hábitos de vida saludables.