Carla Barber vivió uno de los episodios más duros de su vida en su piso del centro de Madrid hace unos años. La médico especializada en cirugía estética fue atracada con violencia cuando todavía mantenía una relación con Diego Matamoros. Este desagradable suceso le llevó a tomar la decisión de comprar un perro para sentirse más segura cuando salía de su propio hogar. Sin embargo, su vida dio un giro y se convirtió en madre hace apenas unos meses. Esto le llevó a entregar a su perro a una persona de su entorno, lo que desató las dudas de sus seguidores, que se preguntaban por el paradero de su mascota.

La Miss explica qué le llevó a entregar a su perro a otra familia

Ha empezado explicando qué ocurrió: «Nunca he adoptado, a Togo lo compré justo después de que me atracasen con violencia y me dejaran inconsciente en el portal de mi casa. Tenía miedo y me aconsejaron un perro especializado en protección. Por suerte, mi amigo Antonio y su familia lo acogieron al nacer Bastian (tuvo un problema respiratorio, le ingresaron en UCI neonatal y nos aconsejaron no sacarlo de casa en un mes cuando nos dieron el alta). Togo sigue en Ávila desde entonces», empieza diciendo para aclarar el paradero de su perrito.