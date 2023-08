Carla Barber echa la vista atrás y muestra su transformación, foto a foto

Carla Barber está viviendo unos días increíbles en familia. Le han acompañado sus hijos y su novio, Carlos Rubí, a su tierra natal, Gran Canaria, donde se está alojando en un apartamento que tiene su familia desde hace años. La médico especializada en medicina estética lo decía, que había conseguido cogerse 15 días de vacaciones por fin, después de años de intenso trabajo. Y ella asegura que las aprovechará al máximo junto a las personas que más quiere.

A pesar de que está de vacaciones y lejos de desconectar de todo, Carla Barber sigue mostrándose de lo más intensa en las redes sociales. Con más de un millón de seguidores en Instagram, la canaria está compartiendo todos los momentos que está viviendo durante estos días tan increíbles. "Juntos al fin del mundo", escribía la médico hace unas horas junto a varias fotos junto a sus hijos en la playa.

Está pasando unos días en su playa favorita

Pero Carla Barber también ha tenido tiempo para echar la vista atrás y recordar los momentos que vivió cuando era joven en el sitio en el que está instalada ahora y en el que ha pasado grandes veranos con su familia y con sus amigos. Tanto es así que ha estado buscando en el baúl de los recuerdos y ha encontrado foto increíbles, que nos han permitido ver el gran cambio físico que ha sufrido en apenas unos años.

Aunque la médico era conocida por pariticpar en diferentes certámenes de moda, no fue hasta el 2016 cuando se anunció su fichaje como concursante de 'Supervivientes'. Allí permanecía más de dos meses, pero se convirtió en la novena expulsada de su edición. Desde su salida, Carla no ha dejado de estar presente en la prensa del corazón, no solo por su ruptura con Camilo Esquiva y el inicio de su relación con Diego Matamoros.

Su rostro de hace años es muy diferente al de ahora

Pero su vida personal no ha sido lo único de lo que hemos hablado en los medios de comunicación, también hemos podido ver el cambio físico que ha sufrido su rostro a lo largo de los años. Y es que no ha parado de hacerse retoques estético en sus clínicas para convertirse en lo que ella entiende como su mejor versión. ¡Este es su gran cambio!

