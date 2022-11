Carla Barber está disfrutando de una de las etapas más increíbles de su vida. Acaba de anunciar que espera a su segundo hijo tan solo seis meses después de dar a luz. La médico especializada en cirugía estética ha compartido con emoción las reacciones de su familia y amigos, pero como una de las ‘influencers’ más seguidas en las redes sociales en nuestro país, no todo el mundo se ha alegrado. De hecho, una seguidora no ha dudado en tildarla de irresponsable por la posibilidad de poder transmitirle a su bebé la enfermedad que padece y de la que habló abiertamente Carla hace unos meses.

«Qué irresponsabilidad es esta. Primero por tu reciente cesárea y segundo, y no menos importante, por tu supuesta enfermedad genética. Te la vuelves a jugar a transmitírsela al bebé y a tener un embarazo de riesgo por no dejar pasar el tiempo oportuno después de una cesárea. Ahora dirás que tu ginecólogo te ha dado vía libre para otro embarazo. Carla eres muy inconsciente e irresponsable», le ha escrito una seguidora preocupada por lo que pueda pasar.

Carla Barber no ha dudado en contestarle públicamente para que no se mostrara preocupada. Y ha sido rotunda, dejando claro que tiene todo bajo control: «Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad. No te preocupes por nosotros que todo está consultado previamente y controlado. En cuanto a la enfermedad, lamentablemente no encontraron ninguna mutación genética en el estudio. Eso significa que no podríamos aislar la enfermedad haciendo selección de embrión y fecundación in vitro. Puedo ser muchas cosas pero la irresponsabilidad no es una de ellas. Te recomiendo respirar profundo y alegrarte aunque sea un poquito por mi y mi familia. Esto es una bendición. A ser felices».

La ‘influencer’ explica que la enfermedad que padece es hereditaria

De esta forma, Carla deja claro que su segundo hijo podría padecer esta enfermedad. Se trata del síndrome de Brugada, de la que ella habló abiertamente tras conocer el diagnóstico. Es una enfermedad relacionada con una insuficiencia en la válvula aórtica y que afecta al ritmo cardiaco. Un trastorno poco frecuente que puede resultar mortal y que obliga a la doctora a estar controlando constantemente su frecuencia cardiaca y monitorizar sus constantes con un reloj especial que avisa a los médicos y a su familia en caso de detectar que algo no anda correctamente. Con su primer embarazo tuvo especial cuidado y tuvo que extremar las precauciones, algo que también está haciendo con su segundo bebé, del que pronto conocerá el sexo.