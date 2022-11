Carla Barber desde hace meses luce en su muñeca una pulsera oval de oro y diamantes de la que no se separa. Gruesa, que se luce ajustada a la muñeca y que encontramos bajo el nombre «Love» (amor) en Cartier, la firma de alta joyería que no es apta para todos los bolsillos. Ni mucho menos. Una pieza también de oro a la que ella ha añadido otra pulsera más fina, eso sí, con 10 diamantes. La primera tiene un coste de 12.100 euros a lo que sumamos 9.700 de la segunda, lo que se traduce en 21.800 euros, cantidad nada desdeñable para tan solo dos pulseras y una misma persona. Se trata de una de las pulseras más icónicas de la historia de la moda y en la actualidad está asociada a la exclusividad y al lujo, siendo cada vez más los que lo portan consigo. De hecho, en su familia ya no solo Carla lleva con ella esta pulsera, sino que también su pareja.

Puedes incluir grabado, un detalle que ni Carla ni el padre de su hijo han mostrado en el universo 2.0. Según ha podido analizar SEMANA tras la publicación de varias fotos este fin de semana, ella y Joseph tienen la misma pulsera, eso sí, con modificaciones. El francomonegasco ha optado por una pulsera en oro blanco, aunque sin diamantes ni piedras preciosas. En su caso es más discreta, pero no mucho más barata, ya que cuesta 8.050 euros, tal y como ha comprobado esta revista. Las tres suman casi 30.000 euros, lo que deja ver lo bien que marcha la economía de esta pareja que en tan poco tiempo se convertirá en padre ya de dos pequeños. No han pasado ni dos años desde que comenzaran su historia de amor, pero ya tienen planes de boda y su segundo hijo en camino, lo que deja ver que su relación es muy intensa y no existen frenos.

Es una especia de brazalete, fue creado en 1969 por un diseñador de joyas italiano llamado Aldo Cipullo y tanto sus tornillos como el sistema de cierre se relacionan con el amor verdadero. El diseñador pensó en que el cierre debía estar compuesto por dos piezas unidas a un tornillo, lo que representaba a dos personas y que podía ser utilizada tanto por hombres como por mujeres. Carla Barber empezó a utilizar las dos en conjunto tras convertirse en madre, dos joyas muy especiales y que ahora han captado la atención de todos. Y es que en el bautizo de su pequeño la influencer ha compartido muchísimas fotos de ella y de su novio en un día inolvidable, imágenes en las que se ha hecho evidente la coincidencia en sus pulseras.

No ha perdido en ningún momento su éxito, si no al contrario. Sus ventas se han multiplicado y ya son muchos los que lo lucen, ejemplo de ello, Meghan Markle, Elizabeth Taylor, la princesa Diana o la actriz Kate Holmes, quienes han apostado por esta joya que nunca pasa de moda y que ha estado presente en muchas alfombras rojas. Es, sin ninguna duda, uno de los best-seller de la marca y solo hay algo incómodo que siempre se ha hablado en torno a ella: que resulta un problema en los controles de seguridad. Además, cuentan que en los hospitales de Nueva York hay un destornillador que es capaz de abrir estas pulseras, aunque quién sabe si es solo un bulo.

Una pulsera de diseño joyero

No es de extrañar que Carla Barber luzca una joya, prenda o bolso que no se pueda permitir la mayoría de los mortales. Su clínica le funciona especialmente bien, tanto que acaba de comprarse a una mansión a las afueras de Madrid, cuyo coste supone en el mercado más de 5 millones de euros en la actualidad. Una vivienda que ha reformado casi al completo y a la que está a punto de mudarse. Será en tan solo unos días cuando haga las maletas y deje atrás su piso en la capital.