Alba Carrillo no puede estar más feliz por Fonsi Nieto, que después de unas semanas muy duras, anunciaba que estaba esperando a su primer hijo, fruto de su relaicón con Marta Castro. A la vuelta de la modelo a ‘Ya es mediodía’, Alba ha tenido una sorpresa. Y es que el piloto de motociclismo ha entrado en directo en el programa de Sonsóles Ónega, en el que precisamente trabaja su expareja y madre de su hijo. «Madre mía… pero bueno… ¿quién eres tú? No sabía nada, ha sido sorpresa», empezaba diciendo la modelo sobre la aparición de Fonsi Nieto en el programa.

La presentadora de ‘Ya es mediodía’ se ha querido interesar por la iniciativa del piloto para ayudar en la lucha contra el coronavirus con la canción ‘We are the universe’. «Cuando nos confinaron en casa, decidí que tenía que hacer algo, me apetecía apoyar… Vi la campaña que estaban haciendo Rafa Nadal y Pau Gasol de nuestra mejor victoria junoto a Cruz Roja, e hice la canción pensando en la gente que lo estaba pasando un poco mal», dice sobre la inicitiva solidaria que ha llevado a cabo.

Además, ha querido contar a dónde va el dinero: «Hemos donado el 100% del dinero que se recaude y mira cómo es la vida que al final quien lo estaba pasando mal era yo. Como sabéis, he perdido a mi padre y a mi abuela hace muy poquito. Vengo de un deporte de riesgo y desde pequeño hay que aprender que hay que levantarse y seguir hacia delante. Hay que pensar en el futuro y para atrás, ni coger carrerilla. Estar triste no era lo que querían mis familiares, así que hay que estar contento y feliz», continuaba diciendo.

Fonsi Nieto ha querido recordar la gran noticia que han recibido en medio de toda la difícil situación por la que pasa nuestro país: «En medio de todo esto nos hemos enterado que vamos a ser papás, pues bueno… mira cómo es la vida, que se van dos y el de arriba nos manda otro. Estamos muy felices».

Las palabras de Alba Carrillo

«Yo creo que a este bebé lo manda el abuelo. Creo que esas cosas pasan. Todavía no sabemos si es niña o niño, ¿no Fon?», le preguntaba Alba a Fonsi Nieto en directo. En esta intervención, la modelo desvela la forma cariñosa con la que se dirige a su expareja. «Nada, todavía hay que esperar un poquito, esta semana creo que nos lo dirán. Cuando lo sepas se lo dices a la tita Alba y se lo digo a Sonsóles», dice entre risas la modelo.

«No tengo ninguna preferencia, me da igual, y más viviendo todo lo que hemos pasado, porque han sido, con perdón de la palabra, momentos muy jodidos. Hemos pasado días muy malos, pero bueno, al final la vida siempre te pone cosas bonitas, y hay que seguir adelante, no podemos mirar atrás. Los niños se merecen todo. Ahora cuando lo estamos pasando mal, ellos no se dan cuenta lo que estamos pasando. Siempre están con una sonrisa».

Alba ha querido recordarle algo: «Te van a obligar a poner un nombre. Hay alguien que está haciendo mucha fuerza. El niño tiene sus ideas, a ver cómo lo haces…», decía. Fonsi Nieto le ha contestado: «Lo que diga va a misa. Nos hemos ahorrado una discusión, así que ya está puesto si es niño.