Kiko Rivera ha respondido por fin a la amenaza de demanda de su tío, Agustín Pantoja, pero la forma en la que lo hace podría avivar más la tensión entre ellos. Vea el vídeo

La amenaza de una demanda pende sobre Kiko Rivera y es que, como anunció la revista SEMANA en exclusiva hace unos días, su tío, Agustín Pantoja, está estudiando emprender medidas legales contra su sobrino tras sus duras declaraciones. Además de insultos y feas formas de referirse al hermano de su madre, Isabel Pantoja, el Dj también se ha atrevido a insinuar que los problemas que le separan ahora de su madre, económicos en gran parte, su tío ha jugado supuestamente un papel decisivo. Unas fuertes acusaciones que dejan a Agustín Pantoja en mal lugar, sin intención de defenderse públicamente y con la única opción que contar con el respaldo de un juez para limpiar su buen nombre.

Vídeo: Europa Press

Hasta ahora, Kiko Rivera no había querido responder a esta posibilidad de que su tío Agustín Pantoja acuda a poner en manos de la justicia las duras acusaciones públicas que ha realizado su sobrino en diversas ocasiones en el último mes. No obstante, por fin ha levantado el veto a esta cuestión y la manera en la que el joven ha afrontado la amenaza de acciones legales contra él por parte del que fuese “un padre para mí” está siendo muy comentada. Una carcajada que rompe el hielo, desgasta la tensión y evidencia su tranquilidad ante esta posibilidad. Kiko Rivera no tiene miedo de lo que pueda hacer su tío y es que él tiene varios ases guardados en la manga para que, en caso de que llegue a su buzón una notificación judicial, pueda hacerla frente. Vea el vídeo.