Por primera vez, Ana María Aldón y Patricia Donoso se han visto las caras. La diseñadora ha mantenido un tenso encuentro con la abogada que puso en un aprieto a José Ortega Cano al asegurar que había mantenido una relación sentimental con él. Siempre locuaz y sin pelos en la lengua, no ha dudado en comenzar su intervención televisiva con un zasca dirigido al torero.

Patricia Donoso ha acudido a las instalaciones de Mediaset acompaña por su marido y ha sido recibida por Ana María Aldón. Nada más entrar en el plató del programa ‘Fiesta’ un miembro del equipo le ponía el micro mientras bromeaba con que le estaban metiendo mano y añadía que le traía recuerdos -en clara alusión a José Ortega Cano-. Ante este comentario, la andaluza le recordaba que su marido Charles estaba siendo testigo de todo lo que sucedía en ese momento. «Mi marido no se enfada. No es tan machista como el tuyo. Mi marido es bastante comprensivo. Es un hombre moderno y elegante». Además, nada más entrar en el plató se dirigía mirando a cámara al que aseguró había sido su «amante»: «José Ortega Cano, buenas tardes maestro. De nada».

Un tenso encuentro entre Ana María Aldón y Patricia Donoso

Aunque desde un primer momento han intentando limar asperezas, Patricia Donoso y Ana María Aldón han dejado manifiestas sus diferencias. La abogada ha afirmado que el torero le contaba confidencias sobre su mujer cuando le llamaba por teléfono. «Es un tema incómodo porque el concepto que tengo de ti es el que tu marido me trasladaba. Tú decías una cosa a José y luego aquí decías otra. El problema tuyo es que aparecías llorando aquí y luego publicabas una foto muy contenta. Eso da pie a muchas cosas. Él me decía una cosa, pero es otra».

Patricia Donoso ha subrayado que cuando hablaba con Ortega Cano él le decía que no entraba en sus planes separarse. «Te amaba o te ama. No creo que te haya dejado de querer. Él la adora». Mientras que la colaboradora ha indicado que su marido siempre le negó que conociera a la abogada. «Desde el primer momento en el que saliste, él me dijo que no hablaba contigo». Por su parte, ella se defendía: «Patricia Donoso puede parecer mentirosa, pero no dice ni una sola mentira».