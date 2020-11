La cantante Vega de ‘Operación triunfo’ ha desvelado en sus redes sociales todas las consecuencias que sufre después de tener coronavirus.

Los más de 50.000 seguidores de Vega, artista y concursante la segunda edición de ‘Operación triunfo’, se han quedado boquiabiertos al leer el último relato de la artista en sus redes sociales. Junto a un selfie en el que la cantante aparece mandando un beso a la cámara y con el cabello hacia un lado, la intérprete de ‘Grita‘ ha desvelado algunas de las secuelas que padece tras haber sufrido coronavirus. Una enfermedad que pasó, según ella misma ha explicado en sus redes sociales, en una cabaña en la que se trató de recuperar. «Me refugié en un refugio, no es redundante, es literal. Aquí, en esta cabaña, empiezo a sentirme simplemente mi propia víctima, víctima de todo eso, desde mis propias prioridades hasta mis sueños«, comienza diciendo. No es su única confesión, pues ha revelado entre otras consecuencias que tiene alopecia desde hace algún tiempo, pérdida de pelo que le acaban de diagnosticar.

«Hace un mes me diagnosticaron una alopecia, secuela de covid. La estoy tratando a ver si hay suerte. Mi espalda esta dolorida, todos los días, a partir de la media tarde me cuesta aguantar el tipo, a veces falta el aire y las migrañas se suceden danzando despreocupadas. Ellas nunca se confinaron. De ahí la vanidad de una foto con pelo mientras dure. No me asusta, ya me vi rapada al cero por voluntad. Sea como fuere mi cabeza seguirá igual de redonda, igual de terca, igual de obstinada, igual de tierna, igual de fría, igual de llena que a fin de cuentas es lo que más me importa. ¿O no? ¿O quizás sea algo que me repito a diario para mirar a otro lado? Para no ser la loca que mira mal y perjura en silencio cuando ve una mascarilla mal puesta, adolescentes y no tan adolescentes obviando no solo una normativa que todos nos esforzamos en cumplir, sino el sentido común», ha escrito Vega en su perfil de Instagram.

Aunque para algunos esta secuela siga llamando la atención, lo cierto es que esto se produce debido al desgaste que sufre el cuerpo por su lucha contra el virus. Según los expertos, la pérdida del cabello suele ser transitoria y puede durar entre 3 y 6 meses, un efecto por el que muchos pacientes que han padecido este virus se están intentando tratar. Sin embargo, esta no es la única consecuencia de la que se lamenta la cantante. Los dolores de cabeza cada vez son más habituales, algo de lo que se ha hecho eco y por lo que ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores. Manuel Carrasco, de hecho, le manda muchos ánimos, al igual que otros mensajes de anónimos que le envían «todo el amor del mundo» o mucho apoyo para superar este duro trance.

Fue en el año 2012 cuando Vega se atrevió y se rapó la cabeza para su videoclip de entonces. Bajo el título ‘Requiem‘, la artista mostró en ese momento su imagen más positiva, un gesto que también ovacionaron sus fans por su acto de valentía y del que ahora ella inevitablemente se acuerda.