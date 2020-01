7 Conducir es uno de sus puntos débiles

Pero como todo ser humano, hay algo que Tamara Falcó no ha conseguido dominar. Y que conste que no pasa nada, ya que todos tenemos nuestros puntos débiles. El de la diseñadora no es otro que el conducir. Nunca se le ha dado muy bien a Tamara y son varios los episodios que demuestran que es así.