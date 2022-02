Hace apenas 24 horas conocíamos la triste noticia del fallecimiento de dos personas en una nave que pertenecía al torero Riverita, hermano de Paquirri y tío de Canales Rivera, fallecido el 22 de enero de 2021 como consecuencia de un cáncer. Los cadáveres de una mujer de 79 años y de su hijo, de 53, fueron encontrados en la que fue vivienda del diestro, según revelaban los Servicios de Emergencias. Estos recibieron el aviso de un familiar que al acudir al inmueble que al acudir al inmueble se encontró con señales evidentes de un incendio. La noticia ha sido un fuerte varapalo para los vecinos de Barbate, aún conmocionados por el incidente. Canales Rivera le han preguntado por este suceso en ‘Sálvame’ y ha recordado cuál era el vínculo de las personas halladas sin vida en la finca de su tío.

Canales Rivera ha dado el pésame a la familia

«En primer lugar, quiero darle el pésame a la familia porque es una situación embarazosa y fea. Creo que el tema de la chatarra quedó lo suficientemente aclarado», arrancaba diciendo. Cabe recordar que Riverita, que en sus últimos años se dedicó al negocio de la chatarra, dio cobijo a una mujer de su pueblo que vivía en unas condiciones deplorables. «María vivía hacía muchísimos años en un búnker de la Guerra Civil y ella pernoctaba y vivía allí. Y tío José le dio un techo y la acogió allí», ha detallado Canales Rivera.

El andaluz ha aclarado que ni la nave ni nada de lo que había en el recinto era propiedad de quienes vivían allí: «No era suyo y había una autorización del dueño para que eso saliera de allí». Asimismo, ha dicho que esta nave está bajo «una concesión administrativa, pero ya les había cumplido. No sé si pertenece al Ayuntamiento a Costas, pero se mantenía por ser mi tío quien es». Así, a día de hoy, aunque fue declarado Heredero Universal de su tío tras su fallecimiento, no sabe a ciencia cierta qué sucederá con el inmueble.

El diestro también ha dado respuesta a las quejas de un hombre llamado Miguel que era pareja de la mujer fallecida y que ha hablado en televisión para quejarse del trato que recibió de Canales Rivera tras la muerte de Riverita: «Todo lo que pudo arrasó con ello. No nos dio dinero. No nos dejó nada, se lo llevó todo. Se ha portado muy mal». Este hombre considera que el colaborador de ‘Sálvame’ es un «sinvergüenza» por haberse llevado unos «20 camiones con chatarra» valorados en «unos 4.000 euros cada uno» tras morir el hermano de Paquirri. «Vinieron cuando supieron que Riverita se estaba muriendo», se ha quejado. Y ha denunciado que el primo de Kiko Rivera no les ha brindado ninguna ayuda a nivel económico. «Este señor es su pareja y han estado viviendo allí. Llegó un momento en el que tío José dejó de ir porque ya no se sentía ni que estuviese en su casa», ha manifestado el aludido.

«La mejor forma de hablar de uno es no hablar de nadie», añadía. También ha explicado que tuvo un encontronazo con este hombre el día que los camiones se llevaron las toneladas de chatarra que había en el recinto. «Efectivamente me fui para él porque tenía un palo de metro y medio» y, al parecer, amenazó a los allí presentes. «Llevo sin ir casi un año», aclaraba.

«El hijo tenía esquizofrenia»

Cabe recordar que la madre y el hijo hallados muertos en la casa de Riverita fallecieron por la inhalación de humo, según ha informado la Policía Local. No obstante, aún quedan muchas incógnitas pendientes sobre esta historia. La Guardia Civil y la Policía Local investigan el caso y se ha solicitado el desplazamiento del Equipo de Investigación de Incendios para que se llegue hasta la causa. «El hijo tenía esquizofrenia», ha puntualizado Canales Rivera. Tanto el hijo como la madre vivían en condiciones lamentables. Esta casa y dos terrenos más formaban parte del patrimonio de Riverita, que declaró heredero universal a su sobrino tras su muerte.

Las declaraciones del colaborador sobre este trágico suceso se producían minutos después de que tuviese que dar explicaciones sobre los mensajes subidos de tono que le ha enviado a una mujer a través de Instagram. Una joven llamada Estefanía ha segurado que ella y el torero habrían intercambiado mensajes y que el colaborador de televisión le hacía «proposiciones subiditas y explícitas». Cabreado, advertía: «Yo por estas estupideces que hice en su día perdí a la persona que más amaba y quería. Y perdí mi lugar de confort, mi hogar y mi casa. Y como tú comprenderás, a estas alturas, que estoy intentando poner en orden todas mis cosas y sobre todo mi cabeza y mi estado de ánimo después de lo que llevo pasado desde hace hace cinco meses… sentarme aquí y ponerme a ver esto que ya ha pasado hace seis meses, es para hacerme daño gratuito. No solo a mí, sino a esa persona que he querido tanto»