José Antonio Canales Rivera ha regresado a ‘Sálvame’ tras su famosa última espantada del plató. La semana pasada, el programa emitía el contenido de una llamada telefónica con una mujer que daba detalles sobre los mensajes subidos de tono que habría mantenido con el torero mientras mantenía relación con su anterior pareja, Isabel Márquez, y esto hizo estallar al colaborador, quien abandonó el plató sin dar aviso previo sobre su marcha. En su vuelta al programa, el gaditano ha explicado qué lo llevó a marcharse: «Me sentí ridículo». Y es que «después de tantos meses» tras romper con su novia «no me hace mucha gracia» que le saquen constantemente sus flirteos con otras chicas, «pero es verdad que eso está ahí». Consciente de dónde trabaja, ha explicado: «Seguirá habiendo contenido y si no participo de ello, no lo habrá. No pretendo caerle bien a todo el mundo».

Lo que no imaginaba Canales Rivera es que el reportero Kike Calleja desvelaría una verdadera bomba. «Mientras tú estabas con tu exnovia habíamos recibido la información de que tú hablabas con diferentes mujeres por Instagram y la versión que le dabas a tu novia es que tú te aburrías. Después de que habéis roto nos hemos enterado de que una de esas mujeres con las que has tonteado, y el tonteo ha sido mutuo, es Marta Riesco. ¿Has tonteado con Marta Riesco, José Antonio?», soltaba el periodista.

«No la conozco», dice Canales Rivera sobre Marta Riesco

El torero ha aclarado de inmediato cuál es su relación con la ex de Antonio David Flores: «Yo te digo que no… pero tú me cuentas. No lo sé, tío. No creo que haya tonteado con ella. No tengo ni idea. No sé quién es Marta Riesco, de verdad». Tras jugar al despiste, insistía: «Yo he hablado por Instagram con 14 o con 20… No la conozco. No he tenido nada con ella. No hemos tenido conversaciones y me gustaría que ella le preguntaseis a ella. Que lo dijera también… Si Kike viene es porque se ha enterado de algo… Estoy más perdido que el barco del arroz ahora mismo». Calleja sentenciaba: «Marta Riesco ha confirmado a gente de su entorno que tú has tonteado con ella… en persona. Y nos consta que es verdad». El colaborador bromeaba: «Me voy a tener que ir a Mujeres y Hombres y Viceversa».

Minutos más tarde, Canales Rivera respondía sobre un posible escarceo con otra compañeras de Mediaset. «Has estado tonteando con una compañera de redacción. Los mensajes los he visto», le soltaba Calleja. El aludido contestaba cabreado: «Esto ya es como cada tarde. Os habéis propuesto hacer de mi vida un chuleo, me parece estupendo. Yo puedo hablar y puedo interactuar y puedo hacer lo que me dé la gana«, se ha quejado. «¿Le he faltado el respeto en algún momento? ¿Me quieres hacer pagar otra vez el mismo peaje? Lo hecho, hecho está». Y ha recordado una frase de Bibiana Fernández: «En una ocasión la oí diciendo que cada vez que te sacan el pasado tienes que volver a pagar el peaje».

Vídeo: Europa Press

Hace unos días, a la exnovia de Canales Rivera, Isabel Márquez, le preguntaban por las mujeres con las que compartió su amor con el matador de toros. La aparición de una joven llamada Estefanía que ha asegurado tener pruebas de sus “proposiciones subiditas y explícitas” han vuelto a poner al primo de Kiko Rivera en la palestra. La ex del torero decidió romper su relación en septiembre de 2021, y se ha tomado a risa la aparición de nuevas supuestas amantes.

«La gente de mi entorno me apoya, me apoyan en todo»

Sobre su relación con Isabel Márquez, Kike Calleja ha dejado caer que Canales Rivera aún la ronda, por si algún día vuelve con ella: «Sigues teniendo tus pertenencias en casa de tu exnovia. Intentas llevarte bien». Afirmaciones que el aludido no ha negado. Lo que sí ha dejado claro es que valora el trabajo que tiene en ‘Sálvame’. Algo en lo que se siente arropado por completo por su círculo más íntimo: «La gente de mi entorno me apoya al 150 por cien, en especial mis hijos. Me apoyan en todo. Incluso me han reñido por irme».