Canales Rivera, muy molesto con Karelys Rodríguez, defiende a su primo Cayetano

Karelys Rodríguez ha vuelto a ser protagonista esta última semana por un comentario que realizó sobre Cayetano Rivera. La abogada al ser preguntada por la última cogida del torero en la plaza de Guijuelo, Salamanca, respondía con el siguiente comentario: «Para cornada la de Londres». Ahora Canales Rivera se ha manifestado al respecto, muy molesto, con ella.

«Me parece una falta de todo. Después de todo lo que le ha hecho sufrir que ahora haga un comentario tan jocoso de un accidente, me parece una falta de todo. Sobre todo cuando ella iba de digna y educada», ha afirmado. También se ha manifestado sobre si este comentario molestaría a su primo y a Eva González. «Para nada. En su día ya demostraron que son una pareja feliz. Es que están super enamorados. Tienen un hijo increíble y esto es una anécdota que ha sido lo mejor para cobrar protagonismo», ha afirmado.

Con el sonado comentario, Karelys hacía alusión a las imágenes que salieron publicadas en exclusiva en la revista SEMANA en diciembre de 2019. Una portada que generó un importante revuelo en su momento donde se veía a Cayetano junto a la letrada durante una estancia en la capital inglesa. «Menos mal que pasó eso porque allí se acabó todo», ha afirmado Karelys en esta vez.

La joven se ha pronunciado en más de una ocasión sobre el tema. Incluso se sentó por primera vez en un plató de televisión para ofrecer una entrevista en el programa ‘Viva la vida’ donde confirmó que había estado enamorada del torero. «He estado enamorada. Si no lo hubiera estado era algo que no me iba a aportar nada». Actualmente, según ha confirmado no tiene ningún tipo de relación con Cayetano. Tal y como contó en su momento mantuvo una relación de «idas y venidas» que se prolongó durante años.

La reciente cogida de Cayetano

El torero sufrió el pasado domingo una cogida en la plaza de Guijuelo en Salamanca por la que tuvo que ser trasladado a Madrid de inmediato. El impacto que recibió del toro ‘Flor’ fue tan fuerte que presentó un traumatismo costal con fractura en dos costillas flotantes. A través de sus redes sociales, Cayetano tranquilizó a sus seguidores mostrando el pequeño altar que acostumbra a llevar consigo siempre que torea. «Regalos que la gente me ha ido haciendo a lo largo de estos años, estampas, medallas, rosarios… Sencillo pero muy especial».

«En el centro, dos «mariposas» (velas flotantes), una por cada toro… Pero tengo la suerte de poder decir que ayer indulté mi primer toro de la tarde, de nombre «Flor». Y es que, aún con las dos costillas que me rompió durante la faena, EL TORO NO ES MI ENEMIGO», añadía en redes.