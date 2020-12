El torero ha roto en llanto al escuchar que el malagueño lo acusa de haber sido infiel a su novia con otra mujer.

Esta tarde, José Antonio Canales Rivera se ha llevado un disgusto en ‘Sálvame’, donde colabora desde que estalló el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Uno de los colaboradores le ha traicionado y ha aportado información sobre una supuesta infidelidad que, según el malagueño, habría cometido el torero.

Al conocer lo que el colaborador ha hecho, el primo de Fran Rivera no ha ocultado su indignación. Imaginaba cualquier otra cosa, pero no una acusación de infidelidad. «¿Qué gana él con hacer daño, con fastidiar?», se ha preguntado en directo. «Para mí esta la lealtad por encima de todo». Así, respondía a la pregunta de Kopérnica: ¿Hace tres semanas tuviste relaciones sexuales en Madrid con una mujer que no es tu novia?». Su respuesta fue clara: «No. No he tenido relaciones sexuales con ninguna mujer que no sea mi pareja. Ahora es mi palabra contra la de Antonio David. Ya es cuestión de lo que quiera decir la máquina y de lo que queráis alargar esto. Por mi parte yo lo tengo claro».

Canales Rivera acusa a Antonio David de ser «una persona mala»

«Antonio David aporta el testimonio de una mujer que asegura haber estado con Canales hace tres semanas. Consigue el testimonio de esta mujer, lo presenta al programa y, al parecer, las pruebas son muy sucias», señalaba Paz Padilla. Por su parte, Rafa Mora defendía a su compañero: «Él lo que ha hecho es hacer su trabajo. No ha querido llevarse ningún porcentaje».

El andaluz se ha lamentado de que Antonio David Flores «no tiene empatía ninguna». Intuía que en algún momento iba a recibir «una patada en la boca» en el programa, pero no se la habría ocurrido que la traición llegara de manos del malagueño. «Lo que me fastidia es que venga por este hombre. Esto es de ser una persona mala. No me hace daño a mí. Hace daño a terceras personas».

«He hecho cosas mal, pero nunca he pasado por encima de nadie»

Minutos después, Canales Rivera se derrumbaba. Estaba en shock. «Me hubiese gustado que me dijese: ‘Me han dicho esto, igual que me han avisado de otras cosas. Esto es de ser una persona mala. Me da mucha pena que haya gente mala». El diestro recordaba que su tío Riverita le dio un gran consejo recientemente. «El otro día tuve una conversación por teléfono y acabé mal, cabreado. Me estaba escuchando mi tío, que está malito. Se enteró perfectamente de todo. Cundo subí mi tío me dijo: ‘Sobrino, no te enfades. Míralo desde fuera. Tranquilízate. Cuando lo mires a la cara y quieres cachondearte de él pasas del tema y le dices: ‘Ra, ra, ra». A continuación, concluía, entre lágrimas: «Soy valiente, pero no soy malo. He hecho cosas mal, pero nunca pasando por encima de nadie, ni haciendo daño ni poniendo a la gente en un compromiso».