El torero llevará a la joven con la que tuvo un affaire a los tribunales por «intromisión al honor y a la intimidad personal y familiar».

Después de semanas de dimes y diretes sobre su supuesta infidelidad con Cynthia Martínez, Canales Rivera ha decidido poner cartas en el asunto. Ha denunciado a la joven que ha asegurado ante las cámaras de televisión haber mantenido un idilio con él, alegando intromisión al Honor y a la Intimidad Personal y Familiar. Y es que las declaraciones de Cynthia han afectado de manera directa a su vida privada. La principal consecuencia de sus palabras ha sido su ruptura con su novia, Isabel Márquez.

En estos momentos, la abogada que representa al diestro, Teresa Bueyes, está recabando las pruebas necesarias para poder actuar contra quien, y según el propio Canales, ha irrumpido en un derecho fundamental. “Mucho me temo que la demandada tendrá que trabajar más horas de lo normal en su oficio para poder pagar a mi demandado el daño que ha provocado. Un daño irreparable”, ha explicado la letrada, conocida por colaborar en numerosos espacios de la cadena Mediaset.

El torero pedirá 60.000 euros a Cynthia en los tribunales

El proceso civil cuantifica el daño producido en la cantidad de 60.000 euros. Es la cantidad que solicita Canales Rivera a Cynthia Martínez, pero que aún está pendiente de revisión por parte del juez. Este podrá estimar parcial o totalmente el daño y así dictar sentencia en la totalidad de los 60.000 o en una cantidad inferior.

Lo cierto es que a Canales Rivera la aparición de Cynthia Martínez en su vida le ha costado muy cara. La joven no solo daba detalles de la noche de pasión que compartieron. Incluso llevaba al plató de ‘Sálvame’ las pruebas del ‘delito’: unos calzoncillos que se llevó de la habitación de hotel en la que pasaron una noche juntos.

En un principio, Canales Rivera negó cualquier vínculo sentimental o sexual con Cynthia. Pero después de varias visitas de ésta a los platós de televisión, al matador no le quedó más remedio que rendirse a la evidencia. Y tuvo que admitir que, en efecto, pasó una noche con ella. Reconocer que fue infiel a su pareja supuso el fin de su noviazgo. Un daño, de momento, irreparable.

El pasado fin de semana, el primo de Fran y Cayetano Rivera confesaba que quiere volver con Isabel. Cree que es el amor de su vida. «He tenido con ella una complicidad terrible», recordaba. Y tiene clarísimo que es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida: «Me dan ganas de pasar con ella todos los días y las noches».

Asimismo, detallaba lo mucho que la une a quien era su novia hasta que apareció Cynthia Martínez en el horizonte mediático. «Coincidimos muchísimo en nuestras aficiones. No me da pereza de absolutamente de nada, siempre está predispuesta a lo que haga falta. Me identifico mucho con ella. Es fácil hacer un viaje, estar a su lado varios días… Ni a mí ni a nadie de los que la conocen», confesaba.

En su caso, la repercusión mediática de su deslealtad solo ha empeorado las cosas. «Cuando es en tu casa y no se entera nadie me imagino que se gestiona de otra manera», ha recalcado, insistiendo en que no ha habido más deslealtades. Desde que puso fin a relación con Isabel no ha tenido encuentros con otras mujeres. Algo que aseguraba en el polígrafo durante su visita a ‘Sábado Deluxe’. «Tengo la libido a tomar por culo», afirmaba.

Canales Rivera, sobre su infidelidad: «Fue una metedura de pata terrible»

Este martes, el gaditano ha insistido en admitir públicamente su error en ‘Sálvame’. «Fue una metedura de pata terrible y es algo que por supuesto necesita tiempo. Y por mi parte quiero recuperar la confianza haciendo lo que haga falta». Sabe que su chica necesita tiempo, así que él está haciendo todo lo que está a su alcance para restablecer su relación con ella: «He hecho todo lo que he podido».