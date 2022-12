Cayetano Rivera y Eva González hacen vida por separado desde hace meses, aunque se resisten a confirmar su ruptura matrimonial un mes después de conocerse su crisis. Él vive en su finca de Ronda, ‘El recreo de San Cayetano’, mientras que ella está en su casa de Mairena del Alcor, a caballo con Madrid por cuestiones profesionales. Sus caminos no se cruzan, a excepción de hace unas semanas de manera fugaz. Ellos guardan silencio. Ni confirman ni desmientes las últimas informaciones sobre el estado de su matrimonio, aunque este lunes la presentadora rompió su silencio al desvelar cómo se encuentra en medio de esta delicada situación personal, como así ha publicado SEMANA. Es por eso que los reporteros vayan a obtener algo más de información en su entrono más próximo, lo que ahora, para sorpresa de muchos, ha dado sus frutos al ponerle el micrófono a José Antonio Canales Rivera, primo del diestro.

Vídeo: Europa Press

El también torero, que ahora ejerce como colaborador de ‘Sálvame’ y que tiene serios problemas por las últimas revelaciones de Alba Carrillo, no ha tenido reparo en meterse en un nuevo lío. Y es que José Antonio Canales ha hablado, quizá, demasiado, confirmando la separación de su primo Cayetano Rivera de su mujer, Eva González. Lo ha hecho sin dar mayor importancia al hecho de que la noticia estaba siendo tratada entre algodones por los protagonistas, aunque con evidente inocencia al no saber hasta qué punto podría estar molestando a su familia con sus palabras.

“Una separación no es fácil nunca ni en ningún momento y menos cuando hay hijos de por medio”, reconoce el diestro, que se escuda en que no sabe más detalles sobre la ruptura del matrimonio, ni cómo se encuentra ni Cayetano Rivera ni Eva González en medio de este proceso de disolución matrimonial: “Yo te puedo decir lo que deseo y lo que deseo es que tanto ella como él estén lo mejor posible y que las Navidades sean maravillosas. Yo más no te puedo decir, porque ni sé, ni pregunto ni quiero saber”, trata de esquivar más preguntas al respecto José Antonio Canales Rivera.

Pero si por un momento parecía que iba a echar el freno y desdecirse de que es consciente de la separación que su primo de Eva González, al hablar maravillas de la presentadora sevillana al final termina por subrayar que sabe lo que está sufriendo en estos momentos de crisis: “Es una supertrabajadora, una tía encantadora, conmigo siempre ha sido cariñosísima y me da mucha pena que tengan que pasar estas cosas, pero bueno, así es la vida”. Vea el vídeo y descubre cómo han surgido estas declaraciones que seguramente supongan un nuevo tsunami familiar y, de paso, cómo hace frente a sus otros quebraderos de cabeza que, de nuevo, tienen nombre de mujer y el de Alba Carrillo vuelve a provocarle problemas con su novia. ¡Dale al play!