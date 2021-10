Canales Rivera ha revelado en la línea de la vida de ‘La casa de los secretos’ su confesión más sorprendente y es que modificó el testamento de su abuelo.

Canales Rivera sigue dando qué hablar en ‘La casa de los secretos’. En esta ocasión por nada que tenga que ver con relaciones sentimentales, sino con su familia más directa. El diestro se ha atrevido a hacer la línea secreta de la vida, un instante en el que ha salido a la luz algo completamente desconocido sobre su pasado. Aunque este no es su secreto principal en el programa, él se vio en la obligación de compartirlo con la audiencia. A pesar de que se arrepiente en cierto modo de la decisión que en su día tomó, Canales Rivera ha explicado cuál fue su comportamiento cuando murió alguien muy importante para él. «Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación», ha dicho para sorpresa de todos. Y es que su abuelo quería dejarle a él todo su patrimonio, una decisión que cambió él de manera unilateral y en beneficio de su madre.

«Él me quería dar todo a mí. Estaba malito y no tenía testamento. Le dije que se tenía que organizar y que no podía seguir así», ha comentado Canales Rivera. Su abuelo era alguien muy generoso y siempre estuvo pendiente de él, prueba de ello, que quisiera dejarle todo lo que consiguió en vida a su nieto. «Él siempre me decía «Con lo que yo tengo no tienes que torear más. Ya a vosotros no va a hacer falta nada», espetó. No podía contener las lágrimas al recordarle, más aún cuando contó qué sucedió con sus últimas voluntades.

Si bien su abuelo quería que todo fuera para Canales Rivera, quien le cuidó hasta el final fue su madre, Teresa Rivera, por lo que él quiso ser agradecido con ella. «Sé que todos los que me están viendo saben el sacrificio que conlleva cuidar de alguien. Mi madre lo hizo sin esperar absolutamente nada a cambio, nada más que lo que le correspondiera. Cuando fuimos a la notaría cambié mi nombre por el de mi mamá», ha añadido Canales Rivera. Para él su progenitora es «fuerte, capaz, inteligente y cariñosa», cualidades que ha demostrado con aquellos que ha tenido cerca a lo largo de su vida.

Una drástica decisión que muy pocas personas conocían y que ahora ha vuelto a su presente. Eso sí, Canales tiene claro que si esta situación tuviera lugar en la actualidad no sucedería lo mismo, ya que ahora sí que tiene familia propia, por lo que habría aceptado su herencia. «Ahora no lo habría hecho porque tengo dos hijos», ha aclarado. Esta actitud no tiene nada que ver con la imagen que miembros de su cuadrilla han vendido en televisión sobre Canales Rivera, pues cabe recordar que le acusaron de «cazafortunas» y de emparejarse solo buscando supuestamente un «beneficio económico».