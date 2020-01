La fama del actor Can Yaman ha traspasado las fronteras de Turquía. No podemos olvidar la que se formó durante su visita a España cuando al salir del aeropuerto le sorprendió una masa de personas que se agolparon allí para ver de cerca al actor de moda. Can Yaman tuvo que ser escoltado por el personal de seguridad para poder dirigirse al hotel.

Pues bien, cuando parece que la fiebre por este atractivo actor ha pasado, Can Yaman vuelve al foco de la noticia después de cambiar de look. Una imagen que ha sorprendido a muchos y que ha revolucionado las redes sociales, ya que el actor está muy diferente a como nos tenía acostumbrados.

Él mismo aseguró hace unos meses que el 2020 iba a ser un año de cambios, ya que iba a hacer un parón en su carrera como actor -justo cuando más éxito está teniendo tras protagonizar la serie ‘Erkenci Kus: Pájaro Soñador’-, para hacer el servicio militar, algo que es obligatorio en su país. Este podría ser el motivo por el que decidiera cambiar su imagen.

En la imagen que se ha filtrado sobre Can Yaman vemos a una persona muy diferente, sin su característica melena y su barba. De hecho, muchos creen que está más favorecido con su imagen anterior. Además, en nuestro país, algunos han sacado parecido al «nuevo Can Yaman», comparándolo con el mismo Pedro Sánchez, que está muy de actualidad estos días tras ser nombrado presidente del Gobierno.

Y tú, ¿cómo crees que está mejor Can Yaman? ¿Con barba y el pelo largo, o sin barba y el pelo corto?