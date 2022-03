Camilo Esquivel, ex de Carla Barber, está feliz. El cirujano y su pareja, la dentista Amira Al-Adib, han sido padres por primera vez. La pequeña, a la que han puesto de nombre Camila, ha colmado de felicidad a la pareja. Ambos han compartido la primera fotografía de su bebé en sus respectivas redes sociales.

«Y llegó el momento más esperado de mi vida… la llegada de mi hija al mundo», arranca diciendo el médico en su perfil de Instagram. «Nos fuimos a dormir como un día cualquiera y de manera inesperada empezaron las contracciones, Camila estaba dispuesta a salir. Vivimos unas horas emocionantes y mi deseo por ver su carita y tenerla entre mis brazos aumentaban».

«Me has hecho el hombre más feliz del mundo», ha escrito el doctor a su bebé recién nacida

«Hija mía, me has hecho el hombre más feliz del mundo. No soy capaz de expresar con palabras lo que siento con tu llegada a mi vida. Tienes un papá que te adora y una mamá muy fuerte que lo dio todo como una campeona para traerte al mundo. No te imaginas lo que te queremos, continúa la bonita carta del colombiano. «Gracias Camila, eres el regalo más grande que la vida me ha dado».

La pareja de Camilo Esquivel también ha dedicado unas bonitas palabras a su pequeña. «Hace unos días, a altas horas de la madrugada y sin previo aviso, decidiste presentarte en nuestras vidas días antes de lo previsto y desde entonces soy la persona más feliz del planeta. Solo con mirarte fijamente ya me emociono. Eres más de lo que mi cabeza y mi corazón jamás imaginó y ojalá estés recibiendo de alguna manera lo que papá y yo sentimos por ti, eso que ni siquiera con palabras se puede explicar», señala.

«Gracias por hacernos los papás más afortunados del mundo. Vamos a quererte y cuidarte el resto de nuestros días. Eres el regalo más grande que la vida me ha dado», prosigue. «Te quiero mucho mi pequeña Camila».

La recién estrenada paternidad de Camilo Esquivel coincide con el embarazo de Carla Barber, que está en la recta final de su gestación. Hace unos días, el pasado 23 de febrero, la doctora compartía orgullosa una ecografía del que será su primer hijo. «No imagináis lo feliz que me siento, un MILLÓN de EMOCIONES recorren mi cuerpo y mi alma. Han sido unos días inolvidables… Estoy deseando poder contároslo todo», confesaba en sus redes sociales.

La que fuera miss canaria ya está inmersa en los preparativos para recibir a su bebé. En breve se trasladará a una nueva vivienda. Será a lo largo del presente 2022 cuando se mude a un palacete valorado en 9 millones de euros situado a las afueras de Madrid, una espectacular casa donde está creando su hogar y donde criará a su primer hijo. Allí tendrá espacio más que suficiente para criar a su primer vástago: la vivienda tiene más de 800 metros construidos y 3.000 de parcela.

El destino, a veces caprichoso, ha querido que Camilo Esquivel y Carla Barber, que anunciaron su separación en mayo de 2019, siete meses después de darse el ‘sí, quiero’ en una preciosa boda en Gran Canaria. Recientemente, la ex de Diego Matamoros ha revelado que nunca llegó a contraer matrimonio con el médico colombiano. «Realmente nunca me llegué a casar. Los papeles no llegaron a tiempo y únicamente celebramos la fiesta. Aunque para mí fue una boda en toda regla, ante la ley mi estado civil siempre ha sido el de soltera», ha confesado.

Ahora que se ha enamorado de un venezolano llamado Joseph, Carla Barber no descarta volver a pasar por el altar. «Me encantaría volver a casarme, esta vez de verdad», decía en un encuentro virtual a través de Instagram.