Camilo Blanes se sincera de forma tajante: "Quiero saber quién soy"

Hace unas semanas, Camilo Blanes hacía saltar todas las alarmas al publicar varias imágenes preocupantes en las que le podíamos ver con un aspecto muy demacrado. Conforme pasaron los días, su madre, Lourdes Ornelas, ponía el grito en el cielo y lamentaba que nadie pudiera hacer nada por su hijo. Después de esto, SEMANA conocía de primera mano que el hijo del fallecido Camilo Sesto quería cambiar radicalmente su vida y se presentaba como mujer llamándose ahora Sheila Devil. Con todo esto, el cantante ha hablado largo y tendido sobre el momento que pasa.

Vídeo: Europa Press

A plena calle, Camilo Blanes ha hablado para los micrófonos de 'Europa Press' y ha querido tranquilizar a todos dejando claro que está bien. "Ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando", cuenta e insiste en que es "del sexo que siempre he sido". "Camilín es aberrante, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", hace hincapié y también se sincera sobre cómo vive ahora su vida. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras del hijo de Camilo Blanes.