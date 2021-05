Rocío Flores siempre ha asegurado que ha seguido de cerca el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, protagonizado por Rocío Carrasco

Rocío Flores está viviendo unos momentos complicados desde que se emitieran los primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha asegurado en todo momento que ha seguido la emisión de la docu-serie y que en muchas ocasiones, su madre miente. A pesar de esto, el camino no está siendo fácil y ha tomado una importante decisión para que la situación no le afecte más de lo normal: dejar de ver la docu-serie.

Rocío Flores ha reaparecido unas horas después del décimo episodio que tenía el nombre de ‘Vibro‘. En dicho episodio habló de los hechos que tuvieron lugar entre 2013 y diciembre de 2016. Entre ellos, Rocío Carrasco ofrece su testimonio y recuerdos sobre el estreno del programa de televisión ‘Hable con ellas’ en Telecinco, en el que ejerció como una de sus presentadoras; su boda con Fidel Albiac o la mayoría de edad de sus hijos, Rocío y David, cuya consecuencia final fue dejar de ver a este último. Unos momentos que Rocío Flores no ha querido revivir. Así mismo lo cuenta ella en el siguiente vídeo, que puedes ver a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Rocío Flores ha decidido dejar de ver el documental de su madre

Durante los primeros episodios, Rocío Flores o no había nacido o era muy pequeñita para recordar lo que su madre estaba contando. Mientras que durante los últimos episodios, Ro (que es como le llama su entorno más cercano) ya era una adolescente y era consciente de los hechos y recuerdos de su madre. Este podría ser uno de los motivos que le llevara a decir no seguir la emisión del documental, protegiéndose así del testimonio de su madre, que es muy diferente al de sus propias vivencias.

Para la joven no está siendo fácil el hecho de estar en el punto de mira durante todas estas semanas. Sobre todo desde que su madre contara la «paliza» que la joven le propició hace ya unos años y que supuso el punto de inflexión entre madre e hija. No quiere seguir viéndose envuelta en todo lo que Rociíto está contando y ha decidido no ver el último episodio que se emitió este miércoles y volvió a tener una gran acogida por los tele espectadores.

La joven busca protegerse del daño que está viviendo y que en más de una ocasión ha hecho público. A pesar de esto, asegura que no cuestiona el papel de Antonio David como padre pero sí que confirma que hay cosas que ha tenido que hablar con él: «Cuando yo he visto cuando mi padre ha hecho algo que no me ha gustado, yo me he sentado con mi padre y se lo he dicho, pero que se llegue a cuestionar el papel de padre, no».