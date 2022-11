Gloria Camila quiere centrar todos sus esfuerzos en ser influencer, sin embargo, no parece tenerlo tan fácil. Es cierto que tiene impacto, es conocida en la crónica social y, además, cuenta con 850.000 seguidores, una cifra nada desdeñable, pero podría no ser suficiente. La hija de Ortega Cano intenta tener su hueco en Instagram, donde, a pesar de tener fotografías muy cuidadas, no consigue todas las colaboraciones que desea. De hecho, según nos cuenta la directora de ‘Influencities‘, Paloma Bulnes, apenas tiene ahora contratos con otras empresas, por lo que ahora mismo podría no solo centrarse en sus redes sociales si quiere salir adelante y, sobre todo, mantener su alto tren de vida.

«Si vemos su muro de Instagram tiene muchas fotos, pero si se observa detalladamente no tiene apenas colaboraciones. Ahora mismo no le reporta muchos ingresos», nos explica la experta en la materia. Pero, ¿cuánto puede cobrar actualmente la hija del torero? «Todo depende del tipo de publicación que sea. No es lo mismo unos Stories, que un sorteo, un reels, una colaboración a largo plazo…, pero si es una foto en el muro puede pedir como mínimo 3.000 euros por una foto«, responde. Promociona ropa, accesorios o comida, aunque lo hace de forma muy puntual y sin apenas continuidad. Prueba de ello que solo haya promocionado dos firmas en los últimas semanas: una hace cuatro días y otra en el mes de septiembre.

Si bien permaneció recluida durante algún tiempo en el reality ‘Pesadilla en el paraíso’, tras su salida no ha visto ningún repunte en lo que respecta a sus ingresos por publicidad. Gloria Camila no está pasando por un buen momento y por esa razón se ha alejado de la televisión, un medio que para ella ha resultado ser un arma de doble filo. Según nos apuntan hay marcas que no quieren relacionarse con algunos programas y esto podría llevarle a ser descartada como imagen de algunas firmas o empresas. Son conscientes de que su perfil hace ruido y que genera interés en los usuarios del universo 2.0, pero puede que no goce de demasiados puntos fuertes, al menos no los suficientes si quiere convertirse en alguien del tipo María Pombo o Dulceida. Estas influencers son las más reconocidas en nuestro país y han conseguido hacer un imperio gracias a su nombre, su mejor marca.

Analizando su perfil, la experta consultada por SEMANA señala que «transmite profesionalidad», no obstante, es lineal y debería explotar tanto «reels, vídeos o imágenes de ella hablando», ya que todas estas opciones transmiten cercanía y te fidelizan con el de enfrente. A veces lo hace, confiesa secretos e incluso revela si atraviesa un mal momento personal, pero las críticas que recibe pueden ser un freno para ella si se quiere dedicar exclusivamente a las redes sociales. Las marcas analizan al detalle a los influencers antes de contratarles, pues no se quieren pillar los dedos y cuando reciben muchos mensajes negativos dan un paso atrás. No suelen querer perfiles con muchos haters por miedo a que esto no ayude a la marca: «Las marcas no quieren que les relacionen con polémicas».

Gloria Camila ha recurrido a terapia para gestionar todos los cambios que está teniendo en su vida, así como las críticas que recibe al estar tan expuesta. No está siendo nada fácil para ella, pero sabe cuál es el camino si quiere permanecer en el mundo influencer. En cuanto a la actitud que debe mantener si quiere que las críticas no afecten a su trabajo todos los expertos dan el mismo consejo: no entrar al trapo. «En estos casos, lo mejor es a palabras necias, oídos sordos. Sé que es difícil y genera mucha impotencia que alguien que no te conoce de nada te haga críticas, pero desgraciadamente las redes sociales son así. Lo mejor es pasar, aunque cueste«, recomienda Paloma Bulnes.

Hace tan solo unos días brilló en una fiesta de máscaras organizada por Marta Lozano, otra influencer de éxito. Fue esta su reaparición mediática tras más de 18 días alejada, cita a la que asistieron otras compañeras como Laura Escanes, María Pombo, María Fernández Rubíes o Laura Matamoros, quienes triunfan en Instagram. Tal es el éxito de muchas de ellas que incluso aparecen en la lista de Forbes de mejores influencers, un reto al que, quién sabe, si aspirará la propia Gloria Camila.