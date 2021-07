«Estoy cabreada con el mundo, con el universo», ha afirmado con rotundidad Terelu Campos. La hija de María Teresa se ha mostrado profundamente enfadada durante el programa ‘Viva la vida’ tras la emisión de un vídeo en el que participaba en una mofa en la que Ana María Aldón era protagonista. Se trata de una escena que protagonizó en el año 2012 en ‘Sálvame’ cuando la mujer de José Ortega Cano estaba embarazada de José María, el hijo que tiene en común con el diestro.

«No me parece justo. Llega un momento en el que uno está hasta el mismísimo moño de ser el blanco fácil. Tomé en un momento la decisión de no ser el blanco fácil de nadie», ha asegurado visiblemente molesta. No le ha gustado verse en el mencionado vídeo, un momento que ella misma ha asegurado ni tan siquiera recordaba. «Yo ni me acuerdo de esa escena, no soy ni consciente». En la misma participaba en una burla hacia Ana María Aldón, incluso, se metía debajo del vestido un paquete de pañuelos simulando estar en estado de gestación.

Casi diez años después de aquel sketch, Terelu comparte trabajo en televisión con la mujer de Ortega Cano en el programa que conduce Emma García los fines de semana. La relación entre ambas es más que cordial, tal y como han manifestado siempre. La andaluza también estaba en el plató, pero ha evitado pronunciarse al respecto. Tan solo ha afirmado, con dolor, que no podía ver muchos contenidos que se dieron en televisión de aquella etapa de su vida porque continuaban afectándola.

«No tengo nada que decir a Ana María. Absolutamente nada que decirle. Me ha sentado muy mal porque yo he escuchado barbaridades en ese vídeo hacia ti». Y es que en el resumen que han realizado en el programa se ha emitido una selección de comentarios demoledores hacia esta. Entre ellos se manifestaban Kiko Matamoros, Rosa Benito, Kiko Hernández… muchos siendo muy duros con ella y cuestionando sus intenciones con el torero cuando comenzó su historia de amor. Finalmente, Terelu ha preferido no continuar hablando de este tema.

El dolor de Ana María Aldón

«Yo no quería vivir. Lo que podía ser lo más bonito del mundo para una mujer para mí se estaba convirtiendo en una pesadilla», ha señalado la diseñadora sobre una época en la que vivió una montaña de emociones siendo criticada constantemente en televisión. «Yo he escuchado tantas barbaridades que he pensado: ¡Vaya mundo de locos! No hay sentimientos, no hay humanidad, no hay corazón. Yo estaba embarazada y me veía con miedo. Eso me lo hizo pasar muy mal. Hablaban así todos los días. Yo no podía ver la televisión. Nadie me ha pedido disculpas».